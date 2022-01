Le puntate di Una vita in onda dal 10 al 15 gennaio saranno ricche di accadimenti. Genoveva sarà in carcere in attesa di giudizio e mediterà vendetta contro Felipe. La donna vorrà ucciderlo con un punteruolo ma, fortunatamente, Mendez riuscirà ad evitare il peggio. Alodia e José Miguel si comporteranno in modo strano dopo la morte di Bellita e ciò insospettirà non poco Rosina, la quale arriverà a pensare che i due siano amanti.

Genoveva in carcere medita vendetta contro Felipe

In Una vita dopo il piccolo salto temporale, i telespettatori ritroveranno Genoveva in carcere in attesa di giudizio.

La donna rischierà addirittura la pena di morte ma sembrerà non darsi per vinta. La dark lady mediterà vendetta contro Felipe, sopratutto dopo aver letto l'intervista che il marito avrà rilasciato alla stampa ed in cui racconta come ha incastrato Genoveva per l'omicidio di Marcia. Intanto Marcos non si capaciterà della morte della moglie Felicia e deciderà di far eseguire sul corpo della donna l'autopsia.

Una vita, spoiler: Rosina sospetta che Josè e Alodia siano amanti

In Una vita, gli abitanti di Acacias si ritroveranno anche a dover dare l'ultimo saluto a Bellita. Qualcosa di strano però turberà non poco Rosina. La moglie di Liberto noterà che Alodia e Josè Miguel si comporteranno in modo strano ed arriverà a pensare che i due abbiano una relazione.

Sarà strano anche il fatto che la domestica decida di non partecipare al funerale della sua signora. I telespettatori nelle puntate in onda sino al 15 gennaio prossimo, non potranno fare a meno di notare come ci sia qualcosa di misterioso e poco chiaro sulla morte della moglie di José.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Genoveva vuole uccidere Felipe con un punteruolo ma Mendez lo scopre

Genoveva in carcere, chiederà come ultima volontà di vedere Felipe. Quest'ultimo deciderà di accettare la richiesta della moglie e ciò per non avere sensi di colpa nel caso la donna venga condannata a morte. Alvarez Hermozo non sa che Genoveva avrà intenzione di ucciderlo con un punteruolo.

Natalia intanto, continuerà a sedurre Antonito e approfitterà della temporanea assenza, di Lolita per presentarsi a casa Palacios. Qui un uomo misterioso riuscirà a scattare delle foto ai due. Marcos invece, sarà sempre più determinato a trovare il colpevole della morte di Felicia e questo renderà Soledad molto nervosa. Il Commissario Mendez intanto, riuscirà ad impedire a Felipe di andare a trovare Genoveva in carcere. Il poliziotto infatti, scoprirà che la donna teneva nascosto un punteruolo con il quale avrebbe voluto aggredire il marito. La dark lady avrà una crisi di nervi. In seguito, Susana andrà a trovarla ma Salmeron tratterà male pure lei, cacciandola in malo modo. Sarà a seguito di questo fatto che Genoveva scriverà due misteriose lettere, una indirizzata a Felipe e l'altra al Re di Spagna.