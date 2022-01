I ragazzi della scuola di Amici per via dell'emergenza legata al Covid hanno trascorso le festività natalizie in casetta. Sul sito Witty.tv sono stati pubblicati video inediti e speciali registrati proprio durante le vacanze. Tra tombolate, scambi di regali e sorrisi, non sono mancati i litigi. L'ultimo molto acceso ha visto protagonisti i cantanti LDA, figlio del noto cantautore napoletano Gigi D'Alessio ed Elena. I motivi dello scontro sono stati ancora una volta le pulizie e il disordine in casa.

Il figlio di Gigi D'Alessio nervoso come non mai litiga con Elena

Più volte i ragazzi di Amici sono stati ripresi dai prof e dalla produzione per la mancanza di ordine all'interno della casetta. Nel daytime andato in onda su Witty ieri pomeriggio, gli allievi si sono accusati a vicenda per le scarse condizioni igieniche in cui vivono. Elena che sembrava avesse stretto un'amicizia speciale con il cantante LDA, lo ha accusato di non collaborare con lei durante le pulizie. La cantante ha aggiunto che tra di loro non c'è dialogo. LDA visibilmente innervosito ha subito ribattuto: "Non mi avete mai visto inca..., questa è la prima volta. Sto impazzendo, non mi parlate." Il figlio di Gigi D'Alessio ha poi anche aggiunto che va su tutte le furie quando uno fa il santo e non è vero.

A riprendere LDA è stata anche Serena. La ballerina gli ha fatto notare che in realtà è molto attento alla pulizia della sua camera e meno a quella degli spazi comuni. Il cantante che ha ricevuto un altro importante riconoscimento musicale, con il suo singolo "Quello che fa male" certificato platino, ha detto di essere a suo avviso tra quelli che in casetta fanno tanto e bene.

Nella scuola di Amici si discute per le pulizie e le faccende domestiche

La discussione sulle faccende domestiche ha coinvolto un po' tutti gli allievi della scuola di Amici. Anche Cosmary ha voluto dire la sua dichiarando che non c'è organizzazione e lavoro di squadra. La ballerina ha detto che quelli che in casetta fanno di più sono Alex, Serena e Nicole.

Serena dal suo canto ha affermato: "Mi sono rotta." La ragazza ha detto che se non si risolve la situazione si andrà avanti con provvedimenti disciplinari e sfide e lei si è scocciata. A finire sotto accusa è stato poi il ballerino Christian. Luigi Strangis gli ha fatto notare che la sera quando lava le stoviglie non deve rimanerle ammassate sul lavello perché poi è lui a doverle mettere a posto fino all'una di notte.

Gli allievi riusciranno a mantenere la casetta pulita o per loro arriveranno nuovi provvedimenti disciplinari da parte dei prof? Non resta che seguire le nuove puntate in onda da domenica 9 gennaio alle 14:00 su Canale 5.