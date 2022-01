Gli spoiler della soap opera Una vita riservano diverse novità per i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 3 al 7 gennaio, Israel (interpretato dall'attore spagnolo Aleix Melé), non si arrenderà tanto facilmente e vorrà scoprire in tutti i modi se Genoveva sia colpevole della morte di Marcia, così sequestrerà la dark lady insieme a Felipe.

Nel frattempo Fabiana sarà assai attratta dal musicista Baltasar, ma sarà ostacolata da Servante. Natalia, invece, arriverà al punto di minacciare Marcos e di spingerlo ad accettare l'accordo con suo padre.

Successivamente Lolita partirà con Moncho, mentre Marcos andrà in Messico per un incontro assai importante.

Antonito conosce Solano

Nelle prossime puntate di Una Vita, Israel confesserà a Felipe e a Genoveva di averli rapiti all'improvviso per scoprire di più riguardo la prematura morte della giovane brasiliana. Salmeron si sentirà messa alle strette dal gemello di Santiago e all’improvviso rivelerà di essere stata già indagata per la morte di Marcia.

Successivamente Miguel chiederà delucidazioni ad Anabel per la fine della loro relazione, ma la donna non vorrà dargli ulteriori spiegazioni. Poco dopo Marcos scoprirà della vicenda e prometterà a sua figlia di fare in modo che i Quesada escano dalla loro vita per sempre.

Lolita, intanto, continuerà ad accusare uno strano malessere e farà alcune visite specialistiche, ma i medici attribuiranno tutto all'esaurimento. Più tardi Antonito farà la conoscenza di Solano, un rappresentante di alcune imprese, il quale cercherà di corrompere Palacios.

Natalia minaccia Marcos

Natalia minaccerà Marcos: se l’uomo non accetterà l’accordo con il padre, lei svelerà a Felicia alcuni loschi dettagli del suo passato.

Nel frattempo Israel continuerà a mettere sotto pressione Felipe, per far si che l’uomo costringa Genoveva a confessare l’omicidio di Marcia.

La dark lady, però, non si farà intimorire dalle minacce del gemello di Santiago e non cederà in alcun modo al suo ricatto. Antonito, invece, avrà alcuni problemi con Solano e confesserà all’uomo di voler rimanere neutrale con tutti.

Jacinto e Casilda, intanto, faranno di tutto pur di trovare un fidanzato a Fabiana. Quest’ultima sarà sempre più vicina al musicista Baltasar e non ci vorrà molto prima che anche Servante si renda conto della forte complicità nata tra i due.

Lolita parte con Moncho

Liberto e Rosina prenderanno un forte raffreddore e penseranno di rimandare il loro viaggio. Nel contempo Marcos deciderà di scendere a patti con la famiglia Quesada, ma Don Aurelio gli confiderà che è stata aggiunta una nuova clausola all’accordo iniziale.

Lolita, invece, partirà per qualche giorno insieme a Moncho e Natalia approfitterà della situazione per confrontarsi con Antonito. Quest’ultimo avrà uno strano umore e sarà assai preoccupato, per colpa di una lettera anonima contenente delle minacce personali.

Marcos sarà messo alle strette da Aurelio, così deciderà di partire per il Messico, per incontrare Salustiano. Quando Felicia e Anabel scopriranno della partenza dell’uomo saranno molto preoccupate per lui. Infine, Servante sarà assai infastidito dalle attenzioni di Fabiana verso Baltasar.