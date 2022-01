Le anticipazioni iberiche di Una vita, in onda dal 31 gennaio al 5 febbraio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play Infinity, raccontano che Felipe si presenterà al funerale di Marcia, mentre i medici non riusciranno a comprendere cosa si celi dietro i malori di Lolita. Alvarez Hermoso sarà, inoltre, in procinto di partire per andare a trovare suo figlio Tano, nel frattempo Roberto proporrà di lasciare una lettera di confessione alla polizia per tentare di far scagionare Miguel dalla rapina. L'interesse di Genoveva nei riguardi di Quesada, infine, crescerà sempre più, mentre Natalia parrà soddisfatta dell'allontanamento da Antonito.

Felipe si presenterà al funerale di Marcia

Gli spoiler spagnoli della soap opera ideata da Aurora Guerra anticipano che Felipe dirà a Liberto e Ramon di avere intenzione di cessare la persecuzione nei riguardi di Genoveva, dopodiché si presenterà al funerale di Marcia organizzato proprio dalla moglie.

I medici, al contempo, non riusciranno a comprendere le reali cause che si nascondono dietro le precarie condizioni di salute di Lolita, nonostante i numerosi test fatti a Casado.

Antonito, invece, si sentirà oltremodo in colpa e rivelerà a Liberto e Miguel della scena alla quale ha dovuto assistere Lolita quando lo ha scoperto.

Felipe, successivamente, tornerà a essere gentile nei confronti di Genoveva, illudendo quest'ultima di una probabile riconciliazione, ma l'uomo metterà subito le cose in chiaro palesando la propria volontà di rimanere separato dalla stessa.

Antonito, notando che la malattia di Lolita peggiora sempre più, andrà al capezzale del coniuge e le dirà di amarla profondamente, pensando che la donna stia dormendo.

Felipe partirà per andare a trovare suo figlio Tano

Le trame iberiche di Acacias 38 riportano che Felipe preparerà le valigie a causa della sua partenza per andare a trovare il figlio Tano, malgrado l'avvocato non fisserà alcuna data di ritorno per il viaggio.

Genoveva, appresa l'imminente partenza di Alvarez Hermoso, correrà a salutarlo e si evincerà che la donna ne è ancora innamorata. Antonito, al contempo, esigerà spiegazioni da Aurelio riguardo il messaggio che lo stesso ha inviato a Lolita, ma Quesada negherà tutto.

Roberto, invece, proporrà di lasciare una missiva di confessione alla polizia nel tentativo di far scagionare Miguel dalla rapina.

L'ambiguo comportamento di Rosina, intanto, susciterà una certa curiosità in Liberto per i Domínguezes, portandolo a fare pressione su Alodia. La domestica, però, cercherà di nascondere che Bellita è ancora viva.

Genoveva, intanto, sarà sempre più interessata ad Aurelio, tanto da chiedere a Marcos di presentarglielo e, dopo il primo incontro, tra Quesada e Salmeron scatterà subito qualcosa.

Natalia, poco più tardi, chiederà il supporto di Anabel per riuscire ad avere un dialogo con Antonito, mentre le condizioni di salute di Lolita peggioreranno ancora.

I Palacio preferiranno omettere di dire a Casado la gravità della sua malattia, così la madre di Moncho sarà entusiasta del fatto che a breve sarà dimessa dalla clinica.

Natalia, invece, parrà soddisfatta dall'allontanamento di Antonito nei suoi riguardi, così Aurelio tenterà di consolare la sorella. Genoveva, infine, dirà a Rosina della prossima partenza di Felipe, dicendole anche di aver fissato un appuntamento con Aurelio.