Piacevoli sorprese avverranno durante le puntate di Una vita in onda dal 3 all'8 gennaio su Canale 5. Gli spoiler rivelano che Genoveva Salmeron cadrà nell'imbroglio di Felipe Alvarez Hermoso mentre Servante Gallo sarà risentito dalla vicinanza sorta tra Fabiana e un musicista.

Una vita, puntate 3-8 gennaio: Lolita parte per Cabrahigo

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le puntate previste dal 3 all'8 gennaio in televisione svelano che Santiago dirà ai coniugi Alvarez Hermoso di averli rapiti in quanto vuole la loro ammissione colpevole nella morte di Marcia.

Pertanto, l'avvocato continuerà ad essere torturato da Becerra per costringere la dark lady a confessare l'omicidio della brasiliana. Ma Salmeron non cederà nonostante le urla strazianti del marito.

Intanto, i sanitari non riusciranno a dare un nome alla malattia che affligge Lolita e per questo attribuiranno i disturbi allo stress. Casado, a questo punto, deciderà di tornare per qualche giorno a Cabrahigo per cercare di recuperare un po' le forze insieme al piccolo Moncho. Ed ecco che Natalia approfitterà dell'allontanamento della rivale per corteggiare Antonito. Tuttavia, il politico apparirà molto turbato da una lettera anonima piena di minacce.

Genoveva capisce di essere finita nella trappola di Felipe e Santiago

Nelle puntate di Una vita di inizio gennaio, Santiago continuerà a seviziare Felipe davanti a Genoveva, che apparirà terrorizzata. Ed ecco che Salmeron cederà, confessando di aver ucciso Marcia. In questo modo, la donna capirà di essere finita in una trappola organizzata da suo marito con l'aiuto di Santiago, Mendez e Laura per portarla alla confessione.

Antonito farà la conoscenza di un rappresentante delle imprese minerarie. A tal proposito, il giovane politico vivrà dei momenti molti delicati a causa delle pressioni di Solano. Quest'ultimo, infatti, cercherà di corrompere Palacios attraverso alcuni regali parecchio preziosi.

Anabel, intanto, si sentirà a disagio dopo l'arrivo di Aurelio e Natalia ad Acacias 38.

Per questo motivo, la giovane sceglierà di prendere le distanze dal fidanzato Miguel. Una volta appresa la verità, Marcos prenderà le difese della figlia, giurando che farà di tutto per allontanare i Quesada dalla loro vita.

Servante è geloso di Fabiana

Servante, invece, apparirà abbastanza infastidito dalla vicinanza sorta tra Fabiana e il musicista Baltasar.

Liberto e Rosina saranno costretti a rimandare il loro viaggio per colpa di una brutta influenza, che provocherà loro una fortissima costipazione.

Marcos, intanto, accetterà di stringere un patto con i fratelli Quesada, tanto da prepararsi a salpare per il Messico per incontrare Salustiano. Pertanto, Felicia e Anabel temeranno che possa succedere qualcosa di grave al congiunto.

La trama, a questo punto, subirà un salto temporale, dove ritroveremo Genoveva rinchiusa in carcere a meditare vendetta contro Felipe. Marcos, intanto, ricomparirà ad Acacias 38 dove scoprirà che Felicia è morta. Anche José Miguel farà ritorno dall'Argentina insieme ad Alodia, annunciando una brutta notizia ovvero la morte di Bellita.

Infine Lolita preparerà una sorpresa per Antonito, che invece apparirà troppo preso da Natalia.