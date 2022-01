Nella casa del GFVip c'è stata una nuova discussione. Questa volta non c'entrano nulla le faccende domestiche, ma il cibo. Nel pomeriggio di domenica 2 gennaio, Lulù Selassié ha chiesto a Barù se avesse visto il tartufo. Mentre i due "vipponi" stavano parlando tranquillamente, è intervenuta Soleil Sorge. L'intervento dell'influencer, però, ha provocato la reazione piccata della Principessa.

L'accaduto

Dopo i festeggiamenti di Capodanno, i "vipponi" del GFVip si sono concessi un po' di relax. Domenica 2 gennaio, Lulù ha notato che, dal frigorifero era sparito il tartufo.

A quel punto vedendo Barù nelle vicinanze, ha chiesto al gieffino se fosse a conoscenza del "furto". Di fronte alla risposta negativa del nobile, la Principessa ha fatto una riflessione: "Era per principio, questa roba non va bene". Nel sentire le lamentele della 23enne, Soleil Sorge è intervenuta e ha espresso il suo parere: "Per principio? Tu nascondi le cose in camera, di cosa vogliamo parlare". Stando al giudizio dell'influencer italo-americana, Lulù dovrebbe essere l'ultima a parlare di principi visto che spesso porterebbe del cibo in camera come frutta e dolci. Anziché glissare sulla frecciatina, la sorelle di Jessica e Clarissa Selassié ha fatto notare che la torta l'aveva portata in stanza solamente su consiglio di Manila e Carmen.

Poi, la diretta interessata ha lanciato una vera e propria stoccata a Soleil: "Stai serena, vieni qua e ti agiti". Secondo Lulù, Sorge si sarebbe inalberata perché potrebbe essere stata proprio lei a nascondere il tartufo.

Lo scontro

In seguito alle accuse della coinquilina, Soleil ha cercato di replicare ma invano. Lulù ha alzato i toni e ha prontamente surclassato l'influencer con il suo pensiero: "Non rompere il ..." Poi, la diretta interessata ha sbottato: "Pensi che se urli la gente sta zitta perché ha paura? Non abbiamo paura".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Insomma, secondo la 23enne all'interno della casa del GFVip la musica sarebbe cambiata tanto che nessuno avrebbe più timore di andare contro la 27enne. Sebbene Giacomo Urtis, presente al litigio, abbia cercato di stemperare i toni da una e dall'altra parte non è servito a nulla. La 27enne italo-americana stizzita per le parole di Lulù l'ha invitata a non utilizzare quei toni con lei ma solamente con la sua famiglia e le sue sorelle.

La Principessa, però, non ha incassato e ha nuovamente replicato con una nuova stoccata alla coinquilina: "Sì, così parlo a chi mi pare". Infine, ha abbandonato la conversazione e ha lasciato Soleil in cucina da sola.

All'inizio della convivenza forzata, Lulù sembrava incassare i colpi di Soleil. Questa volta, però, la giovane sembra essere molto più sicura di se.