Una rivelazione terrà alta l'attenzione dei fan di Una vita durante le puntate trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5.

Gli spoiler della soap opera ambientata in Spagna annunciano che Bellita Del Campo svelerà alle sue amiche Rosina Rubio e Susana perché è stata costretta a fingere la sua morte grazie all'aiuto di José Miguel Dominguez e Alodia.

Una vita: Rosina e Alodia credono che José Miguel si siano sbarazzati di Bellita

Le anticipazioni di Una vita sulle nuove puntate in programma a breve sui teleschermi italiani annunciano che un mistero avvolgerà la scomparsa di Bellita.

Tutto inizierà nel momento in cui José Miguel farà ritorno ad Acacias 38 in compagnia di Alodia. L'uomo, a questo punto, confiderà al vicinato che sua moglie è purtroppo deceduta durante il sonno. Nonostante il lutto, il Dominguez continuerà a comportarsi in modo strano, insospettendo non poco Susana e Rosina. Proprio queste ultime "ficcheranno il naso" nella vita privata del chitarrista, arrivando a credere che abbia una tresca con la giovane Alodia. Inoltre, ipotizzeranno che siano stati i due a uccidere Del Campo per vivere in pace la loro storia d'amore.

Idee strampalate che non hanno un minimo di fondamento, ma che metteranno in seria difficoltà José Miguel, il quale sarà costretto a raccontare tutta la verità alle due vicine pettegole prima di essere travolto dallo scandalo.

Bellita ha finto la sua morte per scappare da uno stalker

Nelle puntate Spagna di Una vita, Rosina e Susana scopriranno che Bellita non è affatto morta ma nascosta in casa sua. La cantante, a questo punto, racconterà alle due amiche visibilmente scosse di aver ripreso a cantante durante la sua permanenza in Argentina, dove si era recata a trovare Cinta in procinto di dare alla luce la piccola Linda ed Emilio.

In questo frangente, la Del Campo aveva fatto la conoscenza di un fan, che purtroppo si era rivelato troppo invadente. La donna, infatti, racconterà che costui aveva sviluppato una sorta di ossessione nei suoi confronti, dopo che gli aveva dato un bacio sulla guancia per ringraziarlo dell'affetto dimostrato.

Sentitosi rifiutato, il fan aveva iniziato a spedire a Bellita dei messaggi minacciosi, che erano finiti nelle mani delle autorità.

Per questo motivo, aveva deciso di fingere la propria morte e di tornare in Spagna, dove però aveva continuato a mantenere la bugia per paura dell'arrivo dello stalker ad Acacias 38.

Ma i problemi per Bellita non finiscono qui. La cantante, infatti, inizierà a essere stufa della reclusione forzata, rischiando di farsi sentire dagli altri abitanti grazie ai suoi gorgheggi. Pertanto, inizierà a fare le solite bizze per attirare le attenzioni di Alodia e del marito.