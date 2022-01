Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola 'Una vita', che racconta la vita, gli amori e i dolori di alcuni abitanti di un quartiere della Spagna anni venti. Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dal 17 al 22 gennaio 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui piani di Genoveva per ottenere la grazia, sulle foto compromettenti di Antonito e Natalia, sulla farsa ideata da Josè Miguel per far tacere i pettegolezzi su di lui e Alodia e sulla rivelazione che Anabel farà a Miguel.

Genoveva chiede la grazia

Le anticipazioni di 'Una vita' ci segnalano che Genoveva sfrutterà le sue conoscenze in carcere per far pubblicare un articolo sull'Adelantado che esalti le sue doti di buona cittadina. Felipe lo verrà a sapere e sarà furibondo. Nonostante ciò, Salmeron proseguirà la sua crociata per la liberazione, chiedendo la grazia al Re di Spagna. Non contenta, offrirà del denaro all'arciprete Reguero per far sì che quest'ultimo convinca il Re a cedere alla sue richieste. Felipe rimarrà attonito davanti a tale notizia e chiederà spiegazioni a Mendez che gli confiderà che, molto probabilmente, Genoveva otterrà la grazia. Dopo aver visto Miguel e Anabel in atteggiamenti intimi, Aurelio minaccerà quest'ultima per averlo tradito con un tale Carlos Armijo.

José Miguel e Alodia cercheranno di convincere Rosina e Susana del fatto che loro due non abbiano una relazione.

Rosina crede che Josè abbia ucciso Bellita

Più tardi, l'uomo farà una scenata ad Alodia in mezzo alla strada nel tentativo di convincere le vicine che fra loro non c'è nulla. La sarta crederà inizialmente alle parole dell'uomo ma poi inizierà a nutrire diversi dubbi sulla buona fede di lui.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Più tardi, la situazione peggiorerà quando Rosina fraintenderà un discorso fra José Miguel e Alodia credendo che i due abbiano ucciso Bellita. Antonito si comporterà in maniera molto affettuosa nei confronti di Lolita, senza sapere che quest'ultima ha ricevuto delle foto in cui è ritratto in atteggiamenti compromettenti con Natalia.

Disperata dall'idea che il marito abbia potuto tradirla, Lolita si confiderà con Carmen e Ramon che la rassicureranno, affermando che le immagini possano essere soltanto una montatura architettata da qualche rivale politico. Le rassicurazioni della famiglia non convinceranno la giovane che finirà per chiedere spiegazioni al marito.

Antonito viene ricattato

Fabiana annuncerà alla famiglia Olmedo di voler organizzare una raccolta fondi per permetter loro di aprire il ristorante a tempo pieno. Dopo aver ricevuto una lettera in cui Camino la informa di avere difficoltà ad incassare l'eredità di Ildefonso, Anabel proporrà a Marcos di chiedere a Miguel di occuparsi del caso. Dopo di che, l'uomo consiglierà alla figlia di raccontare al fidanzato cosa è successo con Aurelio.

A quel punto, Anabel si arrabbierà e minaccerà il padre di rivelare a Miguel la causa della morte di Carlos Almijo. Temendo che il nipote possa pagare le conseguenze della loro ultima rapina, Sabina chiederà a Roberto di escogitare un piano per allontanarlo dal paese. Antonito chiederà un incontro a Natalia per chiarire la loro situazione. Giunto sul posto indicato, però, il politico non troverà la giovane ma un uomo che gli mostrerà delle foto dal contenuto molto scottante. Anabel confiderà a Miguel di aver lasciato Aurelio all'altare. Dopo aver scoperto che il giudice ha assolto Genoveva, Felipe andrà su tutte le furie e aggredirà il funzionario, finendo per essere arrestato. Liberto e Mendez pregheranno Ramon di chiedere ad Antonito di usare la sua influenza politica per farlo scarcerare.