Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera californiana 'Beautiful', meglio conosciuta negli Stati Uniti col titolo di 'The Bold and the Beautiful'. Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 17 al 22 gennaio 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13:40.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla preoccupazione di Liam per l'ossessione di Thomas, sul bacio fra quest'ultimo e il manichino di Hope, sulla notte d'amore fra Liam e Steffy, sui sospetti di Finn per la salute mentale del cognato e sulle riflessioni di Thomas.

Thomas bacia il manichino

Le anticipazioni di 'Beautiful' ci segnalano che Liam andrà a trovare Steffy e le rivelerà di essere terrorizzato all'idea che Thomas possa essere ancora ossessionato da Hope. Convinto delle sue idee, il figlio di Bill Spencer tenterà di far capire a Steffy le sue ragioni ma quest'ultima lo rassicurerà, raccontandogli che Thomas è cambiato. Esasperato dall'ostinazione della ex nel difendere il fratello, Liam controllerà la posizione del cellulare di Hope per controllare dove si trova la moglie, rendendosi conto che è ancora a casa di Thomas. Terrorizzato all'idea che possa farle del male, l'uomo si precipiterà a casa dell'ex cognato, sorprendendolo a baciare nel buio una figura molto simile a quella di Hope.

Quello che Liam non sa è che Thomas ha trascorso la serata tanto indimenticabile che aspettava con il manichino di Hope, concludendola con un bacio.

Finn è preoccupato per la salute del cognato

Convinto del tradimento della Logan, Liam ritornerà a casa di Steffy per raccontarle ciò che ha visto. Incredula, la sorella di Thomas gli consiglierà di parlare con sua moglie prima di giungere a conclusioni sbagliate.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nonostante ciò, Liam continuerà a non rispondere al telefono di Hope, confidando a Steffy di aver sbagliato a lasciarla, dato che l'ha sempre amata. A quel punto, i due giovani trascorreranno una notte di passione per poi riflettere su ciò che è accaduto il giorno dopo. Finn tenterà di capire se il suo nuovo cognato è veramente instabile mentalmente, facendo domande sia a Hope che a Thomas stesso.

Non convinto delle risposte di quest'ultimo, Finn andrà a trovarlo anche a casa rendendosi conto che l'uomo è estremamente nervoso e stressato. Dopo di che, Thomas chiamerà telefonicamente Hope che gli rivelerà di essere innamorata soltanto di Liam. La confessione della donna spingerà Thomas a confidare al padre di volersi isolare come forma di punizione per tutto il male che ha fatto a tante persone. Nel frattempo, Hope sarà molto preoccupata per l'assenza prolungata di Liam, mentre Finn cercherà di metterla in guardia da Thomas.