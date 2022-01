Diversi colpi di scena attendono i telespettatori di Una vita nel corso delle prossime puntate previste su Canale 5. Le trame della soap opera provenienti dalla Spagna raccontano che Lolita Casado pregherà Ramon e Carmen di prendersi cura di Antonito Palacios e Moncho, dopo aver appreso di stare per morire.

Una vita: Lolita è affetta da un male incurabile

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le puntate in onda nelle prossime settimane in televisione rivelano che Lolita si ritroverà a vivere una situazione assai complicata. I problemi arriveranno velocemente e non riguarderanno solo la sua cagionevole salute.

La signora bCasado, infatti, troverà Antonito mentre la sta tradendo con Natalia. Una visione che le provocherà uno choc nervoso, tanto da farla cadere a terra priva di sensi. Per questa ragione, la madre di Moncho verrà ricoverata in ospedale, dove però i medici non sapranno formulare una diagnosi.

Intanto, Antonito si pentirà di aver ceduto alle avance di Natalia e per questo proverà a riconquistare Lolita. A questo punto si scoprirà che la donna è affetta da un male incurabile. I Palacios, a questo punto, decideranno di non arrendersi di fronte alla diagnosi infausta, cercando una cura per aiutare la parente. L'intero quartiere, invece, accuserà Natalia di quanto successo alla Casado, innescando una rissa all'interno della sua latteria.

Antonito cerca una cura per salvare la madre di Moncho

Nelle nuove puntate di Una vita, Lolita ritornerà a casa e resterà all'oscuro delle sue gravissime condizioni di salute. Antonito, invece, si farà in quattro per trovare una cura per strappare la madre di Moncho dalla morte. A tal proposito, il politico scoprirà l'esistenza di un luminare di Siviglia, capace di risolvere il problema.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Inoltre, apprenderà di essere caduto in una trappola organizzata da Natalia e suo fratello.

Purtroppo Aurelio non si dimostrerà affatto pentito di aver rovinato il matrimonio del Palacios, a differenza di sua sorella, che accuserà dei sensi di colpa.

Lolita prega i familiari di prendersi cura di Antonito e Moncho qualora dovesse morire

Intanto Antonito si impegnerà a portare il dottor Ramos ad Acacias 38. Il politico, infatti, scoprirà l'esistenza di un trattamento sperimentale che potrebbe aiutare la sua sposa. Lolita, invece, capirà che tutti i familiari le stanno mentendo sul peggioramento delle sue condizioni di salute.

Pertanto, si assisterà a una scena strappalacrime: Casado pregherà Ramon e Carmen di prendersi cura di Antonito e Moncho dopo aver capito di non avere più speranze.

Anche tutta Acacias 38 apparirà disperata per le condizioni di salute della giovane madre, in particolare gli abitanti della soffitta vivranno questo momento con estremo dolore.