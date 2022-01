Momenti di alta tensioni saranno protagonisti nel corso delle prossime puntate di Una vita, trasmesse a breve in prima visione tv in Italia. Le trame della soap opera provenienti dalla Spagna narrano che Soledad sorprenderà Aurelio Quesada mentre cercherà di somministrare una droga ad Anabel Bacigalupe.

Una vita: Aurelio e Anabel hanno avuto una storia d'amore

Le anticipazioni di Una vita, sulle nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5, raccontano che Aurelio si avvicinerà nuovamente ad Anabel con intenzioni tutt'altro che pacifiche.

Ben presto si scoprirà che i due hanno avuto una storia d'amore in Messico, ostacolata da Marcos per via della loro forte differenza d'età. Nonostante questo la coppia, ai tempi, stava per fare il gran passo, ma la ragazza l'ha piantato sull'altare.

Un motivo che porterà Aurelio ad arrivare ad Acacias 38 in compagnia di sua sorella Natalia. I due fratelli, infatti, dimostreranno di voler vendicarsi dei molti scheletri dell'armadio dei Bacigalupe. Per questo motivo Aurelio inizierà a dare fastidio ad Anabel, che si dimostrerà insofferente ai suoi approcci. Alla fine Marcos prometterà alla figlia che riuscirà a liberarla dal Quesada.

Aurelio prova a somministrare una droga ad Anabel

Nelle nuove puntate di Una vita, Aurelio e Natalia continueranno a destabilizzare il quartiere, creando malumori tra i vicini.

Intanto Marcos stringerà una relazione con la domestica Soledad dopo essere rimasto vedovo di Felicia. Purtroppo la serva dimostrerà di avere cattive intenzioni, che riserveranno amare sorprese.

Miguel, invece, deciderà si occuperà della gestione di una società di Marcos e Aurelio, anche per capire le reali intenzioni di quest'ultimo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Infatti il fratello di Natalia approfitterà di questo accordo per raggiungere Anabel in casa, dove i due appariranno molto vicini. In questo frangente cercherà di somministrarle una droga per piegarla al suo volere.

Soledad ferma le intenzioni di Aurelio

Fortunatamente le intenzioni di Aurelio verranno scoperte da Soledad, che eviterà così che il ragazzo vada oltre con Anabel.

Quesada, a questo punto, sosterrà che stava cercando salvarla in quanto vittima di uno svenimento. Fortunatamente la domestica non si lascerà convincere dalla sua spiegazione, tanto da capire che stava per accadere qualcosa di strano. Alla fine Aurelio minaccerà Soledad di tenere la bocca chiusa, se non vorrà passare dei brutti guai.

Purtroppo tutto questo non allontanerà Anabel per tanto tempo da Aurelio. I due diventeranno sempre più complici, tanto che Miguel diventerà solo un ricordo.