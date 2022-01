Attimi di paura si vivranno durante le nuove puntate di Una vita in onda prossimamente su Canale 5. Le trame della soap opera ambientata in Spagna rivelano che Bellita Del Campo rischierà di morire per colpa di uno stalker, arrivato dalla lontana Patagonia.

Una vita: Rosina e Susana scoprono che Bellita ha inscenato la sua morte

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le prossime puntate in onda in Italia, annunciano che Bellita subirà un'aggressione.

Tutto inizierà quando Rosina e Susana capiranno che la cantante ha messo in scena la sua morte grazie all'aiuto di José Miguel e Alodia.

La madre di Cinta, infatti, spiegherà alle amiche di essere stata vittima di attenzioni particolari da parte di un ammiratore psicopatico, che ha messo più volte a rischio la sua vita durante il suo soggiorno in Argentina. In quell'occasione le autorità argentine le hanno suggerito di fingersi morta e tornare in patria per sfuggire al suo stalker.

Inoltre le indagini avevano portato alla luce che il potenziale maniaco si era spostato in Patagonia. Per questo motivo i detective le avevano consigliato di rimanere chiusa in casa fino al completamento delle indagini.

Uno stalker tenta di pugnalare la cantante

Nelle puntate spagnole di Una vita, Bellita dimostrerà di essere insofferente alla reclusione forzata e per questo pretenderà che suo marito le dia il permesso di fare una passeggiata in compagnia di Susana e Rosina, completamente coperta per non farsi riconoscere.

In coincidenza a tutto questo, un misterioso individuo coperto da molte cicatrici sul braccio inizierà a girovagare per le vie di Acacias. Ben presto si scoprirà che il losco individuo è lo stalker che ha perseguitato la cantante, visto che presenta un tatuaggio si Del Campo sul polso. In questo frangente l'uomo millanterà di avere una storia con lei e di non vedere l'ora di riabbracciarla.

Successivamente arriverà il colpo di scena: la cantante verrà agganciata dal criminale che tenterà addirittura di pugnarla con un coltello. Fortunatamente l'attacco non andrà a buon fine grazie alle urla di Susana e Rosina, che richiameranno José Miguel. In questo modo lo stalker verrà acciuffato e assicurato alla giustizia.

José Miguel aiuta Bellita a uscire allo scoperto

Bellita, a questo punto, rimarrà molto turbata dall'aggressione e per questo si rifiuterà di uscire di casa per paura che qualcuno possa farle del male. José Miguel, però, prenderà in mano la situazione: concederà un'intervista a un quotidiano, dove spiegherà per quale ragione la cantante ha finto la sua morte. In questo modo Del Campo uscirà dallo scoperto e racconterà ai vicini cosa l'è successo. Alla fine il vicinato l'accoglierà con tutti gli onori del caso.