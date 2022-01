Dopo la messa in onda della puntata della scelta a Uomini e donne, Roberta Giusti e Samuele Carniani sono tornati attivi sui social. Samuele ha dedicato un post alla sua amata nel quale l'ha definita come la cosa più bella che gli sia mai capitata. D'altro canto, anche Roberta ha avuto dolci parole d'amore per la sua scelta.

Roberta e Samuele rompono il silenzio sui social dopo la scelta a U&D

Dopo la pausa natalizia Uomini e donne è tornato in onda in questo 2022 con la scelta di Roberta Giusti. La tronista ha stupito il pubblico scegliendo Samuele a discapito del favorito Luca, Salatino che però ha avuto subito l'opportunità di salire sul trono.

La non scelta infatti, è stato scelto da Maria De Filippi in persona come nuovo tronista. Una nuova avventura per Luca che in questo modo ha avuto l'occasione di mettersi la delusione alle spalle e voltare pagina. Roberta e Samuele invece, hanno cominciato la loro vita insieme fuori dagli studi di Uomini e donne. Poche ore fa, i due sono tornati attivi sui social dove hanno voluto ringraziare tutti e dedicato a vicenda parole d'amore.

U&D, Roberta su Samuele: 'Non avrei mai pensato di provare tutto questo'

Roberta Giusti sulla sua pagina Instagram, ha voluto ringraziare in primis Maria De Filippi e Raffaella Mennoia per l'opportunità che le hanno regalato. Questi mesi sono stati un viaggio indescrivibile ha confessato l'ex tronista, che ha poi confidato: ''Non avrei mai pensato di provare tutto questo''.

La 21enne romana ha poi proseguito dicendo: ''Non so dire se questo percorso è stato perfetto, l’epilogo sicuramente sì''. Immancabili le immagini di lei e Samuele insieme, segno che tra loro tutto procede a gonfie vele a distanza di qualche settimana dalla scelta. Va ricordato infatti, che quanto andato in onda nel pomeriggio del 12 gennaio, fa riferimento alla registrazione del 16 dicembre.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dedica d'amore di Samuele: 'Sei la cosa più bella che mi potesse capitare'

Roberta sui social ha augurato a tutti quanti di trovare un amore come è successo a lei, di sentire le farfalle nello stomaco ad ogni bacio, di tremare ad ogni sguardo. Parole dolci che fanno ben capire il sentimento che l'ex tronista prova per Samuele.

Proprio quest'ultimo, sempre via social, ha fatto una dedica d'amore alla sua neo fidanzata. L'ex corteggiatore ha iniziato dicendo: "Sei la cosa più bella che mi potesse capitare", aggiungendo come Roberta sia la persona che è riuscita a capirlo, ad ascoltarlo e a fidarsi di lui, mostrandogli le sue fragilità. Una dedica che Samuele conclude con un eloquente "Ti amo". Ci sono tutte le premesse affinché questa storia nata sotto i riflettori di Uomini e donne proceda per il meglio.