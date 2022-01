Tante novità avverranno durante le puntate di Una vita in programma dal 10 al 15 gennaio su Canale 5. Le trame della soap opera svelano che Rosina Rubio inizierà ad avere dei sospetti su José Miguel Dominguez e Alodia. Natalia Quesada, invece, si avvicinerà pericolosamente ad Antonito Palacios.

Anticipazioni Una vita puntate da lunedì 10 a sabato 15 gennaio

Le anticipazioni di Una vita sulle puntate trasmesse da lunedì 10 a sabato 15 gennaio in prima visione tv rivelano che Felipe si riappacificherà con Liberto per non averlo messo al corrente del suo piano per incastrare Genoveva.

Intanto, Alodia e José Miguel dimostreranno di celare un segreto dopo il ritorno dall'Argentina senza Bellita, apparentemente deceduta. La cameriera, infatti, si comporterà in modo strano, non recandosi nemmeno ai funerali della padrona.

Miguel e Anabel, invece, si incontreranno di nascosto in un albergo. Qui, il giovane legale chiederà alla fidanzata di sposarlo. Felipe rilascerà un'intervista ad un giornale, dove racconterà come ha incastrato la moglie sull'omicidio di Marcia. A tal proposito, la dark lady mediterà un'atroce vendetta dopo aver letto l'articolo.

Lolita apparirà delusa dal comportamento di Antonito per non essersi presentato all'anniversario di nozze. Infine Marcos crederà che Felicia sia stata uccisa e per questo chiederà l'autopsia.

Rosina pensa che Alodia e José Miguel abbiano una relazione

Nelle puntate dal 10 al 15 gennaio di Una vita, Genoveva si dimostrerà insofferente allo stato di prigionia e per questo chiederà come ultima volontà quella d'incontrare Felipe. Proprio quest'ultimo accetterà di vederla per non avere ripianti qualora venga condannata a morte.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sabina, intanto, crederà che Anabel nasconda un segreto, tanto da farne parola al nipote Miguel. Soledad apparirà molto nervosa dalla ricerca incessante di Marcos a trovare la colpevole della morte di Felicia.

Mendez, intanto, cercherà di convincere Felipe a non incontrare sua moglie, in quanto hanno trovato un punteruolo nascosto in cella con cui voleva aggredirlo durante l'incontro.

Rosina, intanto, penserà che Alodia e José Miguel abbiano una relazione. Il chitarrista, infatti, chiederà a Jacinto e Servante di annullare l'evento in onore di sua moglie.

Natalia cerca di sedurre Antonito

Aurelio si precipiterà a casa di Marcos con cattive intenzioni. Quesada, a questo punto, confesserà di avere intenzione d'investire il denaro di suo padre Salustiano nella loro società.

In carcere, Genoveva si metterà a scrivere molte lettere sia al marito che al Re di Spagna mentre tratterrà male Susana, giunta a farle visita.

Natalia, invece, cercherà di sedurre Antonito approfittando dell'assenza della moglie. Ed ecco che un misterioso uomo scatterà una foto dei due in atteggiamenti intimi per poi infilare la prova in una lettera indirizzata a Lolita.

Infine Genoveva si scuserà con Susana per il suo atteggiamento rabbioso a causa dell'indifferenza di suo marito.