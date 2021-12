Nuovo appuntamento con Una vita, la soap opera iberica scritta da Aurora Guerra. Le trame delle puntate provenienti dalla Spagna e in onda nelle prossime settimane su Canale 5 annunciano che José Miguel Dominguez e Alodia inizieranno a comportarsi in modo strano dopo essere tornati da soli ad Acacias 38. Sospetti che porteranno Rosina e Susana a credere che i due abbiano ucciso Bellita Del Campo.

Una vita: Bellita sarebbe deceduta prematuramente

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le prossime puntate trasmesse in prima visione sui teleschermi italiani annunciano che José Miguel tornerà in Spagna con brutte notizie.

Tutto inizierà quando il chitarrista giungerà ad Acacias 38 in compagnia della sua domestica Alodia qualche mese dopo l'arresto di Genoveva (Clara Garrido) per l'omicidio di Marcia Sampaio. Il Dominguez, a questo punto, confesserà ai vicini la prematura dipartita di Bellita. La notizia, a questo punto, farà in breve tempo il giro del vecchio quartiere mentre i vicini inizieranno a notare alcune stranezze nel comportamento di José Miguel.

In particolare, Alodia sosterrà che la signora Del Campo è deceduta durante un sonnellino pomeridiano per poi cambiare versione, sottolineando che è morta durante la notte. Due versioni che insospettiranno le colleghe, sebbene anche questa volta la domestica riesca a cavarsela affermando di essere ancora sconvolta dalla fine tragica della cantante.

Rosina spia le mosse di Alodia e José Miguel

Nelle puntate Spagna di Una vita, le stranezze di José Miguel e Alodia non si fermeranno qui visto che appariranno molto nervosi durante una messa in suffragio della loro parente, organizzata dai vicini.

La situazione rischierà di degenerare quando Rosina (Sandra Marchena) spierà di nascosto una conversione del chitarrista e della domestica dopo averli sentiti ridere a crepapelle: Rubio verrà colta in flagrante, tanto da dover inventarsi una scusa per non passare male davanti a Dominguez.

Susana rimprovera il chitarrista di non stare rispettando il lutto

Anche la bigotta Susana (Amparo Fernandez) inizierà ad avere dei sospetti, tanto da rimproverare José Miguel e Alodia dopo averli visti scherzare per la strada. In questo frangente, l'ex sarta ammonirà il chitarrista di non stare rispettando il lutto visto che non l'ha mai visto piangere come pure la domestica per la presunta morte di Bellita. Ben presto, Susana e Rosina inizieranno a sospettare che i due abbiano posto fine all'esistenza della cantante, essendo diventati amanti durante il soggiorno in Argentina.