Durante la prima puntata di C'è Posta per te 2022, ha fatto il suo ingresso in studio Salvatore Loverso, un giovane pallanuotista che ha ricevuto una sorpresa speciale da parte della sua mamma.

La presenza del ragazzo non è passata affatto inosservata tra i fan della trasmissione Mediaset, al punto che il suo profilo Instagram è stato letteralmente preso d'assalto e adesso in tantissimi chiedono di rivederlo come nuovo tronista a Uomini e donne.

Salvatore Loverso conquista il pubblico a C'è posta per te

Nel dettaglio, Salvatore ha ricevuto una sorpresa speciale dalla sua mamma, che ha voluto premiarlo per gli sforzi e il coraggio mostrato nel corso degli ultimi anni, quando in famiglia hanno dovuto fare i conti con la morte del papà, portato via dal Covid-19.

E così, per questa sorpresa speciale a C'è posta per te, Salvatore ha incontrato Stefano De Martino che considera un esempio da seguire e un modello per lui.

Un incontro emozionante, che ha messo in evidenza anche la sensibilità del giovane Salvatore, che ha conquistato il pubblico, tanto da ottenere un incremento considerevole dei suoi followers su Instagram in poche ore.

I fan di Uomini e donne chiedono di vedere Salvatore come nuovo tronista

Così, dopo averlo visto in studio a C'è posta per te, in tantissimi in queste ore stanno avanzando sui social la proposta di far approdare Salvatore sul trono di Uomini e donne.

Anche Amedeo Venza, sul suo profilo Instagram, ha riportato questa richiesta del web che a gran voce vorrebbe Salvatore come nuovo tronista del 2022.

Cosa succederà a questo punto? Dopo le numerose richieste dei fan social di Uomini e donne, Maria De Filippi prenderà in considerazione l'ipotesi di piazzare Salvatore sul trono della sua seguitissima trasmissione del pomeriggio.

Le nuove puntate di Uomini e donne: anticipazioni gennaio 2022

Peraltro per questo 2022, bisognerà trovare nuovi tronisti pronti a mettersi in gioco per cercare l'amore a Uomini e Donne.

Dopo l'addio di Roberta, la cui scelta sarà trasmessa nelle prime puntate di gennaio, sul trono salirà Luca Salatino, l'ex corteggiatore della tronista che è stato scartato al rush finale, ed ha ricevuto dalla De Filippi la proposta di proseguire il suo percorso in trasmissione.

Prosegue poi il percorso di Matteo Ranieri, l'ex corteggiatore di Sophie Codegoni che, a distanza di un anno circa dalla fine della sua relazione con l'attuale protagonista del Grande Fratello Vip, ha avuto modo di rimettersi in gioco in trasmissione.

Accanto a Luca e Matteo, ci sarà anche Salvatore Loverso come propongono i tanti fan social di Uomini e donne? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate di questa stagione.