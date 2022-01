Prosegue su Rai 1 l'appuntamento con la Serie TV italiana "Il Paradiso delle Signore", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 15:50.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 10 a venerdì 14 gennaio, Ezio otterrà finalmente il certificato di morte di Gloria necessario a sposarsi con Veronica. Inoltre Umberto scriverà una lettera a Flora in cui le racconterà la verità su Achille Ravasi. Intanto Ludovica sarà pronta a rinunciare alla sua futura eredità familiare pur di stare con Marcello.

Ezio pensa se raccontare a Veronica tutta la verità

Nella puntata di "Il Paradiso delle signore" che sarà mandata in onda lunedì 10 gennaio, Ezio ha paura che qualcuno possa avere udito il dialogo tra lui e Zia Ernesta. Intanto in sartoria giungerà un'offerta di collaborazione dall'America, ma di Flora che doveva tornare dalle vacanze natalizie non vi sarà alcuna notizia. Inoltre Flavia coglierà sul fatto Ludovica e Marcello. Inoltre Gemma inviterà Marco a non spingerla a tornare a cavalcare, perchè ormai per lei è diventata una sofferenza.

Nell'episodio di martedì 11 gennaio Ezio rifletterà se raccontare o meno a Veronica la verità sul proprio passato coniugale. Nel frattempo si avvicineranno le nozze tra Maria e Rocco, con la ragazza che cucirà da sola il proprio vestito.

In tutto questo Flavia porrà la figlia Ludovica davanti ad una scelta importante per il futuro. Dopo diversi giorni di assenza, intanto, Flora tornerà finalmente dagli Stati Uniti. Infine durante una prova vestiti al Paradiso uscirà fuori il braccialetto con raffigurato il nome di Stefania e la sua data di nascita.

Ludovica rinuncia alla sua eredità

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 12 gennaio, Veronica ritroverà un vecchio foglio delle gare di equitazione di Gemma, passione che la ragazza ha messo da parte dopo il decesso del padre. Intanto Flora annuncerà ad Adelaide ed Umberto di voler andare via da Villa Guarnieri. Vittorio invece proverà ad accontentare le richieste degli americani.

Nelle stesse ore la famiglia Amato che sarà felice per il buon esito dell'intervento chirurgico di Tina. Inoltre Gloria opterà per dare ad Ezio il braccialetto di Stefania. L'uomo rifletterà se consegnarlo o meno alla figlia e Veronica lo aiuterà in tal senso.

Nella puntata di giovedì 13 gennaio, Marco proporrà Gemma come sostituta dell'amazzone infortunata, ma la ragazza rifiuterà. Successivamente acconsentirà a parlare con Adelaide dell'offerta. Nel frattempo Ludovica annuncerà alla madre che resterà con Marcello, essendo pronta anche a rinunciare alla ricca eredità [VIDEO]. Barbieri non resterà in disparte e anzi deciderà di parlare con Flavia. In tutto questo il Conti prenderà una scelta drastica in merito all'affare con gli americani, mentre Umberto sarà dispiaciuto nel vedere andare via Flora da casa sua.

Ezio può sposarsi con Veronica

In base agli spoiler di venerdì 14 gennaio, Umberto scriverà una missiva a Flora, spiegandole quello che è successo a suo padre. La ragazza ne resterà stupita e rimarrà alla villa. Intanto Ezio otterrà finalmente il certificato di morte di Gloria necessario per convolare a nozze con Veronica. Inoltre Maria apprenderà che Irene ha avviato i colloqui per la nuova coinquilina senza confrontarsi con lei. Infine Vittorio attribuirà a sé stesso i meriti per l'accordo con gli americani, proprio mentre farà all'improvviso il suo ritorno Dante Romagnoli.