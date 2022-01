Nelle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dal 17 al 21 gennaio del 2022, verrà dato ampio spazio a Marina Giordano e a suo marito. L'imprenditrice si troverà insolitamente a dover interagire con Chiara, mentre Rosato si troverà sempre più in difficoltà a gestire la crisi del suo pastificio. Tale eventi finiranno per intrecciarsi, tra loro, portando ad un epilogo molto drammatico per l'uomo. Ma che offerta riceverà, esattamente, Marina dalla figlia di Petrone? E cosa succederà a Fabrizio?

Un posto al sole, anticipazioni dal 17 al 21 gennaio: Marina in ansia per suo marito

Marina (Nina Soldano) avrà sempre più difficoltà a gestire lo stato emotivo di suo marito Fabrizio (Giorgio Borghetti). L'uomo si sentirà fortemente in apprensione per il destino delle sue aziende. Le sue preoccupazioni saranno, però, più che giustificate, dal momento che le sue ultime scelte porteranno, effettivamente, il pastificio sull'orlo del fallimento. A quanto pare, infatti, Rosato dovrà gestire una forte crisi economica oltre a dover affrontare un'indagine giudiziaria che rischierà seriamente di compromettere la sua, già traballante, reputazione.

Un posto al sole, trame 13-17 gennaio: l'offerta di Chiara

In questa storyline farà il suo ingresso, sorprendentemente, Chiara Petrone (Alessandra Masi). La ragazza infatti, decisa a prendere le redini delle aziende di suo padre, farà un'offerta a Marina. Quest'ultima però sembrerà intenzionata a declinare la proposta della giovane manager.

Le anticipazioni purtroppo non forniscono altri dettagli per capire che tipo di affare possa essere, ma sottolineano che Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) non condividerà la scelta della sua ex di rifiutare e prenderà così un'iniziativa personale.

Un posto al sole, puntate dal 17 al 21 gennaio: Fabrizio fa del male a se stesso

Nelle prossime puntate, Roberto cercherà in tutti i modi di persuadere Marina ad accettare l'offerta della giovane Petrone, anche se la donna sembrerà restia ad accettare. Mentre i due si confronteranno animatamente Fabrizio si troverà, senza essere visto, ad ascoltare la loro conversazione. Le parole che ascolterà, evidentemente, non piaceranno affatto all'uomo che entrerà in uno stato di profonda frustrazione. Non è chiaro se Rosato ascolterà giudizi nei suoi confronti o se noterà un riavvicinamento tra Ferri e sua moglie ma sta di fatto che finirà, nuovamente, in una spirale autodistruttiva. L'uomo, in queste puntate, aveva ripreso a bere come in passato e la sensazione è che, stavolta, le conseguenze del suo comportamento saranno molto gravi.