Sembra non correre buon sangue tra due protagoniste del Grande Fratello Vip 6. Per un motivo abbastanza banale, infatti, Soleil e Lulù hanno discusso animatamente, arrivando a dirsi cose poco carine e a rinfacciarsi atteggiamenti di superiorità che assumerebbero all'interno della casa. Secondo la principessina, la coinquilina cercherebbe di prevaricare gli altri alzando il tono di voce e aggredendoli: l'influencer ha respinto questa accusa invitando Selassiè a rilassarsi e a non accusarla di cose non vere.

Lite per il cibo al Grande Fratello Vip

Il 2022 è cominciato all'insegna delle discussioni all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Lo scorso 2 gennaio, infatti, due concorrenti hanno litigato per un motivo abbastanza banale: il cibo che sparisce dalla cucina.

Lulù si è rivolta a Barù chiedendogli se sapesse qualcosa di un tartufo che non si trovava più: "Qualcuno se l'è intascato. Tu l'hai visto? Appena è arrivato è sparito".

"Questa cosa non va bene. Se lo facevo io, sai che succedeva?", ha aggiunto la principessina prima che Soleil entrasse a gamba tesa nella conversazione.

L'italo-americana ha accusato Selassié si essere la prima a nascondere del cibo in camera da letto: "Ci metti di tutto là dentro, sono veramente stanca".

La ragazza ha negato tutto dicendo che l'unica cosa che si è portata in stanza è una torta che lei stessa aveva fatto: "È stato un consiglio di Manila, che mi ha detto che altrimenti l'indomani non l'avrei trovata più".

Tensione alle stelle al Grande Fratello Vip

Lulù ha accusato il tono provocatorio di Soleil e l'ha invitata a non agitarsi e soprattutto a non mettere becco in una discussione che non la riguardava.

"Stai serena, non c'è bisogno di inalberarsi per queste str...", ha detto una Selassiè visibilmente nervosa e indispettita con la compagna di Grande Fratello Vip.

Sorge non ha seguito il suggerimento della principessina ed ha subito contrattaccato ricordandole le tante cose che avrebbe sottratto al gruppo, scatenando in lei una reazione ancora più forte.

"Non rompermi. Stai sempre ad aggredire le persone urlando. Pensi che se fai così la gente sta zitta, ma noi non abbiamo paura di te", ha tuonato Lucrezia tra le mura di Cinecittà.

Attesa per una nuova puntata del Grande Fratello Vip

"Io non sto aggredendo nessuno, sei tu che ti stai agitando. Guardati", ha detto Soleil prima che Lulù interrompesse bruscamente la conversazione perché stanca di litigare davanti a tutti gli altri.

Sorge non ha apprezzato neppure questa presa di posizione, tant'è che sulla principessina ha detto: "Sei una grandissima maleducata, io non ne posso più. Così ci parli con la tua famiglia".

Insomma, i nervi sono tesi all'interno della casa più spiata d'Italia: le festività non hanno rasserenato gli animi, anzi c'è chi appare più propenso al litigio rispetto al recente passato.

Oggi, lunedì 3 gennaio, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, la prima in diretta del 2022. Alfonso Signorini affronterà tanti temi con i vipponi, a partire dagli scontri che ci sono stati nell'ultima settimana tra Natale e Capodanno.

Stasera, inoltre, Kabir Bedi entrerà ufficialmente a far parte del cast dopo dieci giorni di isolamento e, stando a quello che si vocifera sul web, il suo dovrebbe essere uno degli ultimi ingressi di questa sesta edizione del reality-show.

Chi non varcherà la soglia della porta rossa tra poche ore, è Delia Duran. La moglie di Alex Belli è a casa e almeno per ora non parteciperà al programma di Canale 5: non si conoscono ancora le ragioni del dietrofront degli addetti ai lavori su questa vicenda.