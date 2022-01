Nelle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dal 31 gennaio al 4 febbraio del 2022, Katia, Nunzio e Chiara si troveranno al centro delle vicende. Come preannunciato, questi tre personaggi avranno sempre più spazio e saranno protagonisti di una storyline che si preannuncia molto interessante. L'attenzione, in particolare, si concentrerà su due questioni molto delicate. La prima è la dipendenza di Chiara Petrone dalla droga, particolare finora tenuto nascosto, e la seconda è la presenza di Katia alla Terrazza. Dopo l'entusiasmo iniziale per il suo ritorno, Giulia Poggi, infatti, si interrogherà sui veri motivi che la portano a restare a Napoli.

Un posto al sole, anticipazioni dal 31 gennaio al 4 febbraio: i dubbi di Giulia su Katia

Nei prossimi episodi di Upas, inizierà a scricchiolare la posizione di Katia (Stefania De Francesco) alla Terrazza. Va premesso che molti fan hanno trovato alquanto insolito che la donna si sia presentata alla Terrazza proprio in concomitanza della partenza di Angela (Claudia Ruffo). In ogni caso la donna è stata invitata a restare, ma presto le cose cambieranno. A comprendere che qualcosa non va nell'atteggiamento della donna, sarà Giulia Poggi (Marina Tagliaferri). Quest'ultima infatti, convinta che la loro ospite nasconda qualcosa, inizierà a chiedersi come mai la mamma di Nunzio si stia trattenendo a Napoli così a lungo.

Nel frattempo Franco Boschi (Peppe Zarbo) sembrerà non rendersi conto di nulla. L'uomo infatti si concentrerà su Bianca (Sofia Piccirillo), dal momento che la bambina apparirà sempre più nervosa e irascibile, al punto da arrivare a litigare con la stessa Katia.

Un posto al sole, trame 31 gennaio-4 febbraio: l'offerta di Roberto Ferri

Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), coadiuvato da Filippo (Michelangelo Tommaso) farà una seria offerta d'affari a Chiara Petrone (Alessandra Masi). La ragazza però si sentirà molto combattuta e cercherà di sfuggire alla pressione della decisione, trascorrendo del tempo assieme a Nunzio (Vladimir Randazzo).

Durante un appuntamento serale, però, accadrà qualcosa che incrinerà il loro rapporto. Le anticipazioni non svelano cosa succederà, ma sottolineano che la figlia di Petrone nasconde un segreto che finora non era stato rivelato.

Un posto al sole, puntate dal 31 gennaio al 4 febbraio: Chiara è dipendente dalla cocaina

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, verrà rivelato agli spettatori che Chiara Petrone fa uso di cocaina. Le anticipazioni rivelano che la ragazza svilupperà una seria dipendenza da tale sostanza. A quanto pare però, almeno inizialmente, chi le sta accanto non sospetterà di nulla e la giovane farà di tutto per nasconderlo. La figlia di Petrone però, nella puntata in onda venerdì 4 febbraio, rischierà seriamente di essere scoperta.