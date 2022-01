Continuano le vicende dei protagonisti della soap partenopea Un posto al sole. Nel corso delle puntate in onda nella settimana che andrà dal 10 al 14 gennaio saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Guido assisterà per la prima volta a un'effusione pubblica tra Silvia e Giancarlo e proverà parecchio imbarazzo. Speranza, ferita da Samuel, si mostrerà ancora parecchio confusa sui suoi sentimenti. Franco avrà delle tensioni con Ferri a causa del comportamento di Nunzio ai cantieri, mentre Marina proverà in ogni modo a risollevare l'umore di Fabrizio.

Per Rossella e Riccardo arriverà un momento di serenità che verrà ben presto messa a dura prova da una rivelazione di Virginia.

La rivelazione di Virginia

Riccardo farà di tutto pur di recuperare la serenità di sempre nel rapporto con Rossella e proprio quando tutto sembrerà andare per il verso giusto, Virginia si preparerà a fare un' inaspettata rivelazione sul suo passato col dottor Crovi, che potrebbe mettere ancora una volta il suo rapporto con Rossella in crisi. Bianca, di ritorno a casa, comincerà a sentire la mancanza di sua madre. Nunzio invece prenderà troppo alla leggera la sua mansione ai cantieri, provocando il fastidio di Roberto. Guido invece, di fronte alle effusioni pubbliche di Giancarlo e Silvia, si sentirà parecchio in imbarazzo.

Tra Rossella e Riccardo le cose cominceranno ad andare nuovamente male a causa di un nuovo ostacolo. Guido, suggestionato da Cotugno, lascerà credere a Silvia di non nutrire simpatia verso il suo nuovo compagno. Franco avrà delle tensioni con Roberto a causa del comportamento poco professionale di suo figlio.

La sofferenza di Patrizio

Rossella, dopo le ultime questioni con Riccardo, troverà conforto in un'amica del tutto inaspettata. Virginia, intanto, continuerà a tessere la sua tela per allontanare la ragazza dal suo ex. Clara, nonostante le varie difficoltà sia pratiche che economiche, proverà a voltare pagina dopo la fine della sua storia con Patrizio, mentre quest'ultimo farà davvero fatica a riprendere in mano la sua vita.

Tra Roberto e Lara le cose andranno sempre meglio, tanto che tra i due si accenderà nuovamente la passione di un tempo. Per Marina, invece, le cose andranno peggio. La donna infatti si schiererà al fianco del marito per risolvere le questioni legate alla crisi che ha coinvolto il pastificio Rosato. Rossella si ritroverà faccia a faccia con Virginia e per questo motivo Crovi insisterà affinché tra le due avvenga finalmente un chiarimento. Clara riceverà una proposta del tutto inattesa che la metterà parecchio in difficoltà. Alberto continuerà a provocare Patrizio, già sotto stress per la fine della sua relazione con Clara. Samuel, intanto, farà di tutto pur di riconquistare Speranza, ma la ragazza continuerà a mostrarsi parecchi ferita per quanto accaduto e confusa sui suoi reali sentimenti.