L'appuntamento con il Grande Fratello Vip ritorna in onda questo lunedì 3 gennaio in diretta su Canale 5.

Le anticipazioni rivelano che, al centro dell'attenzione ci sarà spazio per una nuova eliminazione dal cast di questa sesta edizione del reality show. Per uno dei concorrenti al televoto, tra cui anche Alessandro Basciano, potrebbe giungere il momento di abbandonare definitivamente la trasmissione e poi ancora ci sarà spazio anche per l'arrivo di un nuovo concorrente, l'attore Kabir Bedi.

Nuova eliminazione dalla casa di Cinecittà: anticipazioni GF Vip del 3 gennaio 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata del Grande Fratello Vip prevista per lunedì 3 gennaio in prime time su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per l'eliminazione di un altro concorrente protagonista di questa sesta edizione.

Tra i candidati a rischio vi sono: Alessandro Basciano, Eva Grimaldi, Federica e Barù. Uno di loro dovrà dire addio per sempre al cast di questa sesta edizione del reality show Mediaset: a decidere le sorti dei concorrenti saranno gli spettatori da casa attraverso il meccanismo del televoto.

Chi avrà la peggio in questa nuova puntata del GF Vip? Dai sondaggi social che sono stati realizzati in queste ore, uno dei favoriti per l'eliminazione sarebbe Alessandro, ex volto di Uomini e donne e attualmente protagonista di una love story che sta nascendo in casa con la giovane Sophie Codegoni.

Ecco chi è il nuovo concorrente del GF Vip: anticipazioni del 3 gennaio

E poi ancora, le anticipazioni di questa nuova puntata serale del reality show prevista questo lunedì sera su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per l'arrivo di un nuovo concorrente.

Trattasi di Kabir Bedi che entrerà ufficialmente come inquilino della casa più spiata d'Italia.

Durante l'appuntamento di oggi con Mattino 5, è stato svelato che Kabir sarà accolto in casa da Katia Ricciarelli e Giucas Casella.

I due si travestiranno rispettivamente da "perla di Labuan" e Yanez, ossia gli altri due personaggi che erano nel cast della serie Sandokan, che ha segnato il successo internazionale di Kabir Bedi.

Sophie e Alessandro al centro delle dinamiche del GF Vip

E poi ancora, al centro della nuova puntata serale del GF Vip di questo lunedì 3 gennaio, ci saranno anche le ultime novità legate alle love story che infiammano la casa più spiata d'Italia.

Occhi puntati in primis sulla coppia composta da Sophie e Alessandro: tra i due ci sono stati dei baci appassionanti durante la notte di Capodanno ma non mancano i dubbi da parte del ragazzo, che continua a non essere sicuro al 100% del legame con l'ex tronista di Uomini e donne.

Una nuova puntata che si preannuncia scoppiettante e ricca di colpi di scena per i concorrenti che stanno portando avanti il percorso all'interno della casa di Cinecittà.

Assente Sonia Bruganelli: anticipazioni GF Vip del 3 gennaio

Tra le novità di questa nuova puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 3 gennaio, va segnalata anche l'assenza di Sonia Bruganelli, che non sarà al fianco di Adriana Volpe per commentare le avventure dei concorrenti.

Solo per questa settimana, la moglie di Paolo Bonolis sarà sostituita e, al suo posto, arriverà Laura Freddi.

Dalla prossima settimana, quindi da lunedì 10 gennaio, Sonia Bruganelli tornerà ad occupare la sua poltrona di opinionista di questa sesta edizione del reality show fino alla finalissima prevista per il 14 marzo 2022.

Resta da capire, invece, cosa ne sarà di Laura Freddi: resterà anche lei al fianco della coppia Volpe-Bruganelli oppure verrà "fatta fuori" dal GF Vip? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate del reality show in onda su Canale 5.