Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà in onda dal 3 al 7 gennaio saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Speranza sarà divisa tra Samuel e Vittorio e continuerà ad interrogarsi sui suoi reali sentimenti. Il pastificio Rosato sarà coinvolto da un nuovo scandalo e Marina comincerà a sospettare che ci sia Lara dietro la fuga di notizia. Rossella sarà combattuta sul da farsi in merito alla sua relazione con Crovi e sua madre le consiglierà di vivere la sua nuova relazione con leggerezza.

Angela si preparerà a lasciare Napoli.

Un nuovo scandalo per Fabrizio

A palazzo Palladini, passato il Capodanno, ci saranno numerosi cambiamenti. Vittorio comincerà a interrogarsi sui suoi sentimenti per Speranza e comincerà ad avvertire un senso di gelosia per la vicinanza tra la ragazza e Samuel. Guido cercherà in tutti i modi di farsi perdonare da sua moglie, ma l'impresa sarà piuttosto difficile. Il pastificio Rosato balzerà nuovamente al centro delle notizie e Marina cercherà di limitare i danni e di capire chi possa essere stato a far trapelare delle notizie private dell'azienda. Giordano si convincerà che dietro lo scandalo che ha travolto il pastificio ci sia Martinelli e per questo motivo comincerà a meditare vendetta nei confronti della donna.

Vittorio deciderà di non andare avanti con il piano organizzato con Samuel per far innamorare la ragazza dell'aiuto cuoco e farà di tutto per riconquistare la nipote di Mariella. Bianca, dispiaciuta per la partenza di sua madre, riceverà una gradita sorpresa dai suoi genitori che la rimetterà di buon umore.

L'indecisione di Speranza

Speranza, combattuta tra Samuel e Vittorio, si accorgerà di un piccolo dettaglio che la farà riflettere sui suoi reali sentimenti. Marina si convincerà che ci sia davvero Martinelli dietro i nuovi problemi del pastificio, ma Lara non sarà la sola responsabile del crollo dell'azienda. Riccardo, dopo tutti i problemi avuti con Rossella durante il soggiorno a Bolzano, cercherà di riavvicinarsi alla donna.

Rossella invece, a causa di un imprevisto, sarà costretta ad affrontare da sola un'emergenza in corsia. Il giovane Del Bue, prima di lasciare Napoli in vista della sua partenza per Oslo, cercherà di riconquistare Speranza ma l'impresa sarà tutt'altro che semplice. Renato Poggi si preparerà ad affrontare la sfida di scacchi con Raffaele con la complicità di due piccoli aiutanti. Silvia spingerà sua figlia a viversi in maniera più leggera la sua nuova relazione ignara di quali siano le reali intenzioni del dottor Crovi e dei problemi che si celano dietro il suo strano comportamento. Speranza continuerà ad essere confusa sui suoi sentimenti anche dopo aver salutato Vittorio. Il Dottor Poggi invece, senza l'aiuto del piccolo Camillo, rischierà di fare brutta figura con Raffaele.