Prosegue su Rai 3 la programmazione della Serie TV italiana "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 3 a venerdì 7 gennaio, Marina si convincerà del fatto che Clara sia la responsabile dei numerosi problemi sorti in pastificio. Inoltre Rossella riuscirà a chiarirsi con Riccardo e Silvia spronerà la figlia ad avviare una relazione, mentre Vittorio sarà geloso di Samuel e Speranza.

I genitori di Bianca fanno una bella sorpresa alla bambina

Nella puntata di "Un Posto al sole" che sarà mandata in onda lunedì 3 gennaio, Vittorio dopo Capodanno mostrerà una certa gelosia nei confronti di Samuel e Speranza. Intanto Guido tenterà di ottenere il perdono da Mariella. Inoltre il pastificio attraverserà un altro periodo di difficoltà e Fabrizio cercherà di risolvere i problemi sorti. Marina invece proverà a capire chi possa essere l'autore della fuga di notizie.

Nell'episodio di martedì 4 gennaio, la Giordano si convincerà che dietro i ripetuti problemi al pastificio di Fabrizio ci sia Lara e cercherà di vendicarsi. Nel frattempo Vittorio cambierà idea e non avrà più alcuna intenzione di far avvicinare Speranza a Samuel, ma anzi vorrà restare con lei.

In tutto questo Bianca sarà rattristata per partenza di Angela e i genitori per consolarla decideranno di farle una gradita sorpresa.

Il tentativo di Vittorio di tornare insieme a Speranza si rivela più difficile di quanto immaginato

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 5 gennaio, Speranza sarà divisa tra Samuel e Vittorio, ma apprenderà qualcosa che le farà chiarire i suoi dubbi.

Intanto Marina si renderà conto che i sospetti verso Clara si stanno facendo sempre più concreti, ma non escluderà che dietro gli scandali dell'azienda di Fabrizio possa essere coinvolta qualche altra persona. Inoltre Riccardo dopo le tensioni avute a Bolzano con Rossella, proverà a riavvicinarsi alla ragazza.

Nella puntata di giovedì 6 gennaio, Rossella dovrà fronteggiare una emergenza in ospedale.

Nel frattempo Vittorio sarà sul punto di partire in direzione Oslo, ma prima vorrà ritornare insieme a Speranza. La cosa però si rivelerà più difficile di quanto ipotizzato. In tutto questo Renato sarà fiducioso in vista della gara di scacchi contro Raffaele.

Rossella chiarisce con Riccardo

In base agli spoiler di venerdì 7 gennaio che andrà in onda alle ore 20:25, Rossella chiarirà i dissapori con Riccardo e Silvia la inviterà ad avviare una relazione con lui. Però per la coppia all'orizzonte sembreranno esserci altri ostacoli da superare. Intanto Speranza proverà a chiarirsi gli ultimi dubbi su quale uomo avere al suo fianco. Infine Renato sarà convinto di fare una figuraccia contro Raffaele, mentre si avvicinerà l'inizio di una giovane storia d'amore.