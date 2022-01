Gemma Galgani ha voluto condividere con i suoi fan i suoi desideri per l'anno nuovo. La dama di Uomini e donne, con un post su Instagram, ha parlato dei suoi buoni propositi per questo 2022 appena iniziato, soffermandosi in particolare sul trascorrere del tempo. Stando alle sue parole, ciò che si augura per sé ma anche per gli altri, è quello di non sprecare tempo.

Uomini e Donne, lo sfogo di Gemma: 'Più passa il tempo, più ci pesa'

Per Gemma Galgani, il tempo é un dono prezioso che non va sprecato. È quanto emerge dal lungo post pubblicato dalla dama di Uomini e donne su Instagram in occasione di Capodanno.

La 72enne torinese come tutti sanno, è ancora alla ricerca dell'amore nel programma di Maria De Filippi. Tante sono state le delusioni per lei che però non demorde, certa di riuscire a trovare prima o poi il suo Principe Azzurro. Nonostante non sia più giovanissima, Gemma non sembra perdersi d'animo e, in occasione dell'inizio del nuovo anno, ha voluto fare qualche considerazione sul tempo che passa. Nel dettaglio, Gemma si è così espressa: "Abbiamo salutato il vecchio anno per salutarne un altro, quello nuovo ed incrementare quel dato anagrafico che, più passa il tempo, più ci pesa, e proprio sul trascorrere inarrestabile del tempo la cattiva notizia è che il tempo vola, ma la buona notizia è che tu sei il pilota".

Gemma e il suo proposito per il 2022: 'Non sprecare il mio tempo'

Il 2022 potrebbe essere l'anno giusto per la dama storica di Uomini e donne. I suoi fan si augurano che la 72enne riesca finalmente a trovare la sua anima gemella. Tra qualche giorno la si potrà di nuovo vedere in TV, visto che il dating show di Maria De Filippi dovrebbe riprendere la normale programmazione il prossimo 10 gennaio.

Nell'attesa, leggendo il post pubblicato da Gemma sui social, non si può fare a meno di notare come la dama abbia fatto una analisi sul tempo che scorre inesorabile. Per questo, con lo spirito positivo che la contraddistingue si è fatta un augurio per questo nuovo anno appena iniziato: "Inizio l’anno con il proposito di non sprecare il mio tempo", ha scritto la dama

Le considerazioni di Gemma sul tempo che passa: 'Non può tornare indietro'

Sembra che in vista del nuovo anno, Gemma si sia resa conto che il tempo è uno dei beni più preziosi che le persone hanno.

La dama infatti, nel lungo post sui social, ha aggiunto: "Quando il tempo lo perdi, non può tornare indietro". Un lungo sfogo dal sapore malinconico quello pubblicato su Instagram dalla dama torinese. Resta solo da capire come vorrà sfruttare il suo tempo in quel di Uomini e donne dove, poco prima della pausa natalizia, aveva appena iniziato una conoscenza con il cavaliere Leonardo.