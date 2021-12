Prosegue l'appuntamento con la soap opera Un posto al sole e le anticipazioni delle nuove puntate previste dal 3 al 7 gennaio 2022, prevedono un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Vittorio che si ritroverà ad essere geloso di Speranza. Intanto Rossella si ritroverà in piena crisi pensando al suo rapporto con Riccardo.

Guido nei guai con Mariella: trame Un posto al sole 3-7 gennaio

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate di Un posto al sole in programma nel corso della settimana che va dal 3 al 7 gennaio 2022, rivelano che dopo il Capodanno, gli abitanti dello storico Palazzo Palladini si ritroveranno a fare i conti con la loro quotidianità e quelli che sono i problemi di tutti i giorni.

In particolar modo, Guido dovrà cercare in tutti i modi di farsi perdonare da Mariella dopo le discussioni che hanno avuto nell'ultimo periodo.

Ma, in queste nuove puntate della soap opera, ci sarà spazio anche per le vicende di Vittorio che si ritroverà a dover affrontare una situazione del tutto inaspettata.

In questo ultimo periodo, il giovane ragazzo ha fatto di tutto per "sbarazzarsi" definitivamente di Speranza, dal momento in cui ha scoperto che la ragazza provava un interesse nei suoi confronti.

Vittorio geloso di Speranza e Samuel insieme

Così, Vittorio l'ha spinta in tutti i modi tra le braccia di Samuel, cercando così di farsi dimenticare definitivamente dalla giovane ragazza.

Ebbene, gli spoiler delle nuove puntate di Un posto al sole in onda dal 3 gennaio in poi su Rai 3, rivelano che nel momento in cui il rapporto tra Speranza e Samuele comincerà ad intensificarsi, Vittorio si renderà conto di esserne geloso.

Il ragazzo, infatti, mostrerà una certa gelosia nei confronti della ragazza che fino a poco tempo fa, aveva cercato di allontanare dalla sua vita. Cosa succederà a questo punto? Riuscirà Vittorio a far sì che Speranza cambi idea sul suo conto oppure ormai è troppo tardi?

Rossella in crisi per amore: anticipazioni Un posto al sole 3-7 gennaio 2022

In attesa di scoprire come si evolverà questa situazione, le trame delle prossime puntate di Un posto al sole in programma nel corso della settimana 3-7 gennaio 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Rossella.

La ragazza, infatti, apparirà in forte crisi e soprattutto indecisa sul suo rapporto con Riccardo.

Dopo quello che è successo a Bolzano, non sa più se concedergli una seconda possibilità oppure se troncare il loro rapporto definitivamente.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le trame di Un posto al sole rivelano che ci sarà anche un nuovo scandalo che si abbatterà drasticamente sul pastificio. E, questa volta, Marina punterà il dito contro Lara.

Marina si scaglia contro Lara: trame Un posto al sole

Per Giordano, infatti, non ci saranno dubbi sul fatto che l'artefice di questa nuova drastica situazione legata al pastificio sia proprio la sua acerrima nemica Mara.

Ma se non fosse questa la verità dei fatti? E se Lara non c'entrasse nulla con questo scandalo che ruoterà intorno al pastificio?

La verità verrà a galla solo nel corso delle prossime puntate di gennaio della soap opera di Rai 3, in programma come sempre tutte le sere nell'access prime time.

Un 2022 che si preannuncia scoppiettante per Un posto al sole, confermatissima nella sua storica fascia oraria dove ottiene tutte le sere una media di circa due milioni di fedelissimi spettatori, con picchi di share del 10%.