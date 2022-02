Torna l'appuntamento con Amici 2022, il talent show condotto da Maria De Filippi, che dopo la pausa della scorsa settimana, sarà in onda domenica 6 febbraio con una nuova attesissima puntata.

Gli allievi che sono rimasti in gara nella scuola di talento più famosa del piccolo schermo saranno alle prese con una nuova serie di sfide che potrebbero portare all'eliminazione di alcuni di loro, ad un passo ormai dall'inizio della fase serale di questa ventunesima edizione. Tra questi, a rischiare il posto nella scuola, spicca il nome del ballerino Mattia.

Domenica 6 febbraio la nuova puntata di Amici 2022 su Canale 5

Nel dettaglio, dopo lo stop della scorsa settimana dovuto all'emergenza Covid-19 che ha interessato anche la scuola di Maria De Filippi, ecco che l'appuntamento con Amici 21 tornerà in onda domenica 6 febbraio su Canale 5.

La nuova registrazione del talent show, per il momento, è fissata per la giornata di sabato 5 febbraio, quando i vari cantanti a ballerini che sono rimasti in gara, torneranno in studio per affrontare le nuove sfide e scoprire quale sarà il loro percorso all'interno della scuola.

Tutti, durante l'ultima puntata trasmessa due settimane fa, hanno ottenuto la maglia di accesso al serale di Amici 21 ma, come spiegato dalla conduttrice, questo non vuol dire che sono "salvi", dato che in queste nuove puntate del pomeridiano che porteranno all'inizio del serale, dovranno affrontare nuove sfide.

Anticipazioni Amici 2022 del 5 febbraio: Mattia sempre a rischio eliminazione

Occhi puntati in primis sulle sorti del ballerino Mattia: le anticipazioni di Amici 2022 rivelano che per la prossima puntata del 6 febbraio, la prof Alessandra Celentano sta portando avanti i casting per trovare dei nuovi aspiranti allievi che possano prendere il suo posto all'interno della scuola.

La prof Celentano, infatti, non si arrende: sostiene che Mattia non sia meritevole, motivo per il quale non ritiene idonea la sua presenza all'interno della scuola e si è messa alla ricerca di un sostituto che possa prendere il suo posto.

Riuscirà a trovare un'alternativa valida a Mattia e di conseguenza ad individuare un sostituto che possa prendere il posto di Mattia?

Anche Zerbi prosegue i casting di canto per Amici 2022

Occhi puntati anche sul prof Zerbi che, in questi giorni, ha scelto di fare dei casting per poter individuare dei nuovi cantanti che potrebbero entrare a far parte del cast di Amici 2022.

Insomma una puntata che si preannuncia decisamente scoppiettante e imperdibile per i numerosi fan del talent show Mediaset che, in queste settimane di programmazione ha conquistato una media di oltre tre milioni di fedelissimi con gli speciali della domenica pomeriggio.