Proseguono spediti gli appuntamenti su Rai 1 con la fiction Il Paradiso delle Signore 6. Le trame dei protagonisti continuano ad intrecciarsi sempre di più. Le nuove puntate si concentreranno soprattutto sulla lettera minatoria che Gemma ha scritto a Gloria. Veronica infatti verrà a conoscenza di quello che ha fatto la figlia e cercherà di proteggerla ad ogni costo. Proseguiranno invece i tentativi di Sandro per riconquistare Tina, ma la donna sembrerà più decisa che mai a non voler tornare con il marito. Continueranno a non esserci notizie di Adelaide e questo metterà in difficoltà il cognato.

Trame Il Paradiso delle Signore 7-11 febbraio: Marco vuole proteggere Adelaide

Veronica avrà ormai chiara la situazione sulla lettera minatoria ricevuta da Gemma. A scriverla è stata sua figlia, motivo per cui Veronica vorrà avere un confronto proprio con lei. La giovane Zanatta si ritroverà a dover dare delle spiegazioni sul suo gesto, che in realtà non avrà dato i risultati da lei sperati. Su Adelaide nessuno saprà ancora nulla. Umberto non potrà più sfuggire alle richieste di spiegazioni della polizia: l'uomo si confronterà poi con Marco e gli spiegherà cosa si nasconde dietro la sparizione della Contessa.

Nella puntata 102, Marco avrà un'idea per difendere l'amica Adelaide e spostare tutta l'attenzione incentrata su di lei nell'ultimo periodo.

Conti s'impegnerà con Sandro nel tentativo di permettere a quest'ultimo di riavvicinarsi alla moglie. La giovane Amato non gradirà per nulla i gesti di quello che risulta essere ancora suo marito.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore all'11 febbraio 2022: Tina ferma sulle sue decisioni

Tina non vorrà più saperne di Sandro, nonostante sua madre e suo fratello siano dalla parte dell'uomo.

Nella puntata numero 103, Flora prenderà la decisione di testimoniare in favore di Adelaide. Facendo questo però, la donna andrà a sfavore del padre Achille. Dante vedrà sfumare l'accordo tra gli americani e Il Paradiso: l'uomo però non si arrenderà e continuerà a tramare per rubare il magazzino a Vittorio e Umberto.

Armando scoprirà nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 10 febbraio che il giovane Amato e la moglie staranno vivendo un periodo di profonda crisi.

Intanto Dante e Fiorenza chiederanno al nuovo arrivato Ferdinando di unirsi ai loro affari. L'ultimo appuntamento della settimana dell'11 febbraio sarà quello in cui Veronica chiedere appuntamento a Gloria. Per non far ricadere le colpe sulla figlia, la donna vorrà dire alla capocommessa che è stata lei a scrivere la lettera di minacce che l'ha tanto turbata. A sorprese però, al posto di Gloria si presenterà Ezio.