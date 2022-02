Cambio programmazione in casa Mediaset per la prima settimana del mese di febbraio. Il palinsesto della rete ammiraglia subirà delle modifiche dovute alla messa in onda della 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022, condotto da Amadeus.

Per evitare lo scontro diretto con la kermesse musicale, ecco che in casa Mediaset hanno scelto di correre ai ripari, stoppando la messa in onda delle trasmissioni di Maria De Filippi e Alfonso Signorini in prima serata.

Mediaset modifica la programmazione a febbraio: c'entra il Festival di Sanremo 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del mese di febbraio riguarderà la settimana 1-5 febbraio 2022, quando in prime time saranno trasmessi solo ed esclusivamente film, alcuni inediti altri in replica.

Il motivo di questa variazione di palinsesto è dovuta al fatto che su Rai 1 andrà in onda la 72esima edizione del Festival della Canzone italiana di Sanremo, condotto da Amadeus con la partecipazione di numerosissimi ospiti.

Anche quest'anno, i vertici del Biscione hanno scelto di non fare concorrenza al Festival di Sanremo e così, le trasmissioni di Maria De Filippi e Signorini non andranno in onda.

Stop GF Vip, Alfonso Signorini va in pausa contro Sanremo

Venerdì 4 febbraio, in prime time su Canale 5 non ci sarà una nuova doppia puntata del Grande Fratello Vip 6.

Il reality show condotto da Signorini osserverà un turno di stop proprio per evitare lo scontro diretto con la quarta e penultima serata del Festival, che in quell'occasione proporrà le cover dei Big, ognuno dei quali sarà accompagnato da altri artisti famosi che saliranno sul palco dell'Ariston.

Una sfida che avrebbe potuto mettere a repentaglio la buona tenuta del GF Vip 6 che, quest'anno, sta registrando degli ascolti molto lusinghieri in prime time, con una media che arriva a superare il muro del 21% di share.

Maria De Filippi si ferma con C'è posta per te: cambio programmazione Mediaset febbraio

Alfonso Signorini non sarà l'unico a farne le spese in questo cambio programmazione Mediaset previsto per il mese di febbraio, dato che anche la trasmissione di Maria De Filippi sarà sospesa per lo stesso motivo.

Sabato 5 febbraio, in prime time su Canale 5 non ci sarà un nuovo appuntamento con C'è Posta per te 2022.

Il people show del sabato sera, campione e leader indiscusso degli ascolti serali, osserverà un turno di stop per poi tornare di nuovo in onda dal 12 febbraio.

In daytime, invece, confermati tutti gli appuntamenti con le trasmissioni che quotidianamente vanno in onda nella fascia mattutina e pomeridiana della rete ammiraglia. Tra l'altro, questa domenica 5 febbraio, ci sarà anche il ritorno di Amici 21 con una nuova puntata inedita.