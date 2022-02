Proseguono le registrazioni di Amici 2022 e, domenica 13 febbraio, andrà in onda una nuova puntata nel daytime di Canale 5. I colpi di scena non mancheranno, dato che si parlerà dell'accesso al serale dei primi allievi di questa edizione, ma ci sarà spazio anche per un bel po' di ospiti che parteciperanno allo show.

Stando ai retroscena che circolano sulla nuova puntata di Amici 2022, l'attenzione sarà incentrata anche su Christian, ancora provato dopo l'uscita del suo amico Mattia.

Christian ancora triste per l'uscita di Mattia: retroscena Amici 2022 del 13 febbraio

Nel dettaglio, i retroscena su questa nuova puntata di Amici 2022 che andrà in onda domenica 13 febbraio nel pomeriggio di Canale 5 non mancano: i riflettori sono puntati in primis sulle vicende di Christian.

Il giovane ballerino, già dagli ultimi daytime trasmessi in tv, è apparso profondamente provato dall'uscita di Mattia, il ballerino del team di Raimondo Todaro costretto a rinunciare al sogno di accedere al serale a causa di un infortunio.

Christian, durante un momento di pausa di questa registrazione, ha svelato ad alcune persone presenti nel pubblico di essere ancora un po' triste per l'uscita di Mattia, che a quanto pare lo ha profondamente segnato, dato che ci si avvicina alla fase serale dello show di Canale 5.

Baci tra Dario-Sissi e Serena-Albe durante le pause di Amici 2022

Inoltre, sempre dai retroscena di questa nuova puntata del pomeridiano domenicale di Amici 2022, ci sono stati dei nuovi momenti di tenerezza per le coppie protagoniste di questa ventunesima edizione, durante le pause pubblicitarie.

Occhi puntati, quindi, su Dario-Sissi e su Serena-Albe: per queste due coppie nate all'interno della scuola di Maria De Filippi, non sono mancati i baci durante le interruzioni pubblicitarie di questa nuova registrazione.

Brutta notizia, invece, per tutti i fan di Giulia Stabile, la ballerina trionfatrice della passata edizione di Amici, che da quest'anno è entrata a far parte del cast di professionisti dello show Mediaset.

Giulia Stabile si è infortunata: retroscena Amici 2022

La ballerina Giulia Stabile non ha potuto esibirsi in studio in seguito a un infortunio.

Per il momento, infatti, la fidanzata di Sangiovanni deve restare fermare per qualche tempo, in attesa di riprendersi al 100% e di poter tornare così a ballare ad Amici 21.

In questa nuova puntata del pomeridiano, in onda domenica 13 febbraio su Canale 5, verrà resi noti anche i primi concorrenti che avranno accesso al serale di questa edizione: si tratta di Alex, Sissi, Dario e Michele, i quali hanno già conquistato la fatidica maglia che permetterà loro di entrare a far parte del team dello show di prima serata condotto da Maria De Filippi.