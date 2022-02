Delia Duran continua a tenere banco all'interno della casa del GF Vip anche con una serie di dichiarazioni del tutto inaspettate. In queste ultime ore, ad esempio, la moglie di Alex Belli ha rivelato ai concorrenti che sono "reclusi" all'interno della casa da svariati mesi una vecchia indiscrezione legata a Soleil Sorge.

Delia ha parlato infatti delle voci legate a una presunta Gravidanza di Soleil Sorge che, qualche tempo fa, si erano diffuse in rete e sui giornali di gossip, in seguito all'avvicinamento sospetto della ragazza con Alex Belli.

Delia riporta l'indiscrezione della presunta gravidanza di Soleil al GF Vip

Nel dettaglio, Delia Duran continua a essere un "fiume in piena" all'interno della casa del GF Vip e spesse volte in queste settimane, ha riportato anche delle informazioni esterne al programma, che avrebbe dovuto tenere per se stessa.

In queste ultime ore, ad esempio, la moglie di Alex Belli ha messo al corrente i suoi compagni di avventura, di un'indiscrezione che era circolata in rete nelle scorse settimane, legata proprio alla sua "rivale" Soleil Sorge, quando appunto ancora Delia si trovava fuori dalla casa.

Come molti ricorderanno, in seguito all'avvicinamento sospetto tra Alex e Soleil, si erano diffuse sul web delle voci legate anche a una presunta gravidanza (poi mai confermata) dell'ex protagonista di Uomini e donne, che in quei giorni aveva accusato delle nausee sospette.

La rivelazione di Delia sul rumors su Alex e Soleil

"Ma sai che era uscita la notizia che Soleil fosse incinta di Alex?", ha sottolineato Delia parlando con le altre inquiline che con lei stanno condividendo questa esperienza, riportando così il rumors che per qualche giorno aveva tenuto banco sul web e sui social, legato proprio alla coppia Alex-Soleil.

Una confessione che, tuttavia, Delia non avrebbe dovuto fare, dato che tutti i concorrenti sanno bene che (da regolamento) non possono riportare delle notizie esterne alla casa, nel momento in cui varcano la soglia della porta rossa del GF Vip.

In attesa di scoprire se la produzione prenderà dei possibili provvedimenti nei confronti della moglie di Alex Belli, in queste ultime ore Soleil è tornata a parlare proprio dell'attore, in vista del suo imminente ritorno in casa.

Presto il ritorno di Alex Belli al GF Vip, Soleil sbotta

I concorrenti, infatti, sono stati da poco informati dall'esterno del fatto che Alex rimetterà piede nella casa di Cinecittà e non tutti l'hanno presa benissimo.

Soleil, ad esempio, non ha nascosto di essere abbastanza delusa da tutta questa situazione e da quello che Alex e sua moglie sono riusciti a mettere in piedi nel corso di questi mesi, pur di stare al centro della ribalta e dell'attenzione mediatica di questo Grande Fratello Vip.

Dello stesso parere paiono essere anche Davide e Barù, i quali non si sono fatti problemi a bacchettare Alex per il suo comportamento considerato fin troppo "sopra le righe".