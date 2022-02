L'appuntamento con Amici 2022 tornerà in onda questa domenica 6 febbraio, quando alle 14 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata inedita con la trasmissione di Maria De Filippi.

Le anticipazioni rivelano che i cantanti e i ballerini che sono rimasti nella scuola hanno dovuto affrontare nuove sfide e c'è stata anche un'altra eliminazione definitiva. Occhi puntati anche sulle condizioni di Mattia, che continua ad essere infortunato.

Anticipazioni Amici 2022 del 6 febbraio: Mattia non può ballare ancora

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa puntata di Amici 2022 che sarà in onda domenica 6 febbraio nel pomeriggio di Canale 5, rivelano che per Mattia è stata indetta una nuova sfida immediata da parte della prof Alessandra Celentano, la quale continua i suoi casting per scegliere il ballerino che dovrà sostituirlo nella scuola.

Tuttavia, anche questa volta, la sfida è stata annullata perché ad oggi Mattia non sta ancora bene con il piede.

Il ballerino risulta essere ancora infortunato e quindi impossibilitato a potersi esibire durante gli appuntamenti della domenica pomeriggio.

Luigi assente in studio: anticipazioni Amici 2022 del 6 febbraio

Di conseguenza, Leonardo, il ballerino che doveva gareggiare contro Mattia in questa nuova sfida, ha preso il banco immediato all'interno della scuola di Amici, non avendo affrontato la prova in studio.

Per quanto riguarda, invece, gli allievi presenti in studio, dopo lo stop della scorsa settimana, questa volta erano presenti tutti i cantanti e ballerini che sono rimasti in gara, fatta eccezione di Luigi che non ha partecipato alla registrazione di questa settimana di Amici 2022, in onda domenica pomeriggio 6 febbraio.

Le anticipazioni di questa nuova puntata domenicale del talent show Mediaset, inoltre, rivelano che c'è stata anche un'altra eliminazione definitiva dallo show.

Chi è stato eliminato dalla puntata di Amici 2022 del 6 febbraio

Trattasi della ballerina Cosmary che, questa settimana, ha avuto la peggio e quindi ha dovuto abbandonare definitivamente la scuola e quindi il cast del talent show condotto da Maria De Filippi.

A giudicare i cantanti, invece, questa settimana è arrivato Carlo Verdone che ha premiato Alex e Sissy, i quali hanno conquistato i primi posti della classifica dell'attore. Ultime posizioni per Lda e Crytical.

Durante la registrazione di questa nuova puntata di Amici 2022, è stata svelata anche la classifica del pubblico da casa.

In prima posizione vi è Alex, seguito da Lda e Luigi.

Occhi puntati anche su Christian che, questa settimana, è scoppiato in lacrime per delle critiche mosse dalla prof Celentano, ed è crollato in studio.

La prova Oreo di questa domenica 6 febbraio è stata vinta da Christian mentre la prova Tim è stata vinta da Carola.