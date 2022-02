Prosegue l'appuntamento con Amici 21 e, questa domenica 27 febbraio 2022, andrà in onda una nuova puntata inedita su Canale 5.

Le anticipazioni ufficiali rivelano che per gli allievi che sono rimasti in gara all'interno della scuola più famosa del piccolo schermo, arriverà il momento di affrontare nuove sfide in concomitanza dell'avvicinarsi del serale. Non mancheranno gli ospiti che saranno in studio, tra cui i tre cantanti de Il Volo.

Nuovi concorrenti ammessi al serale: anticipazioni Amici 21 di domenica 27 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni sul pomeridiano di Amici 21 in programma questa domenica 27 febbraio su Canale 5, a partire dalle ore 14 in punto, rivelano che ci sarà spazio per nuove prove e sfide da affrontare e superare per poter conquistare l'accesso al serale.

"Chi sarà ammesso al serale?", recita il sito ufficiale della trasmissione in merito alla puntata di questa domenica pomeriggio (che sarà registrata, come sempre, sabato 26 febbraio).

Per alcuni allievi della scuola più famosa del piccolo schermo, quindi, si concretizzerà il sogno di riuscire ad accedere allo show di prima serata. Ovviamente i loro nomi non sono ancora noti al momento in cui scriviamo.

Il Volo in studio per la classifica cantanti: anticipazioni Amici 21 del 27 febbraio

La fase serale di Amici 21, quest'anno, andrà in onda nuovamente di sabato sera: la messa in onda della prima puntata, salvo cambi di programmazione dell'ultimo momento, è in programma per il 19 marzo 2022, come sempre su Canale 5 con la conduzione di Maria De Filippi.

Le anticipazioni di questa nuova puntata domenicale del 27 febbraio, inoltre, rivelano che ci saranno anche diversi ospiti che parteciperanno allo show in studio.

Tra questi va segnalata la presenza dei tre ragazzi de Il Volo, già più volte ospiti della trasmissione Mediaset nel corso di questi anni. I tre tenori omaggeranno il maestro Ennio Morricone in studio ma, soprattutto, saranno i fautori della nuova classifica dei cantanti che sono rimasti in gara.

Tra gli ospiti di Amici 21 anche Enrico Brignano

Questa settimana, quindi, spetterà ai tre cantanti Ignazio, Gianluca e Piero stilare la classifica delle cover che saranno proposte dai cantanti della ventunesima edizione di Amici.

Inoltre, le anticipazioni di Amici 21 di domenica 27 febbraio, rivelano che ci sarà spazio anche per un altro super-ospite in studio.

Trattasi del comico romano Enrico Brignano, anche lui in passato, più volte ospite nel seguitissimo talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, anche quest'anno super-seguito dal pubblico in tv e sui social network.