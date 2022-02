Katia Ricciarelli è ufficialmente fuori dalla casa del GF Vip. Nel corso dell'ultima puntata serale trasmessa su Canale 5, la cantante lirica è stata definitivamente eliminata dal pubblico ed è tornata così alla sua vita di sempre.

In queste ore, Katia ha realizzato un breve video diffuso in rete da un fan, col quale ha lanciato un appello e ha rotto il silenzio dopo la sua eliminazione dalla casa più spiata d'Italia, a poche settimane dalla finalissima che si svolgerà il 14 marzo su Canale 5.

L'eliminazione di Katia dal GF Vip mette in 'sussulto' i fan social

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata del GF Vip 6 trasmessa giovedì sera su Canale 5, c'è stata l'eliminazione di Katia Ricciarelli, una delle concorrenti più discusse di questa edizione.

La cantante lirica, nel corso delle settimane di permanenza in casa è stata costantemente al centro di attacchi, critiche e polemiche, complici alcune sue espressioni che non sono passate inosservate e che hanno alimentato accesi confronti/scontri in casa.

Ebbene, dopo la sua eliminazione dal cast del reality show condotto da Alfonso Signorini, i social sono letteralmente "esplosi" e in tanti sostengono che Katia doveva essere "fatta fuori" dalla trasmissione già da diverse settimane.

Katia rompe il silenzio dopo la sua uscita dalla casa del GF Vip

Sta di fatto che, a distanza di 24 ore dalla sua eliminazione definitiva, Katia ha scelto di rompere il silenzio social e lo ha fatto con un video che sta ora circolando in rete.

La cantante lirica, subito dopo la sua uscita dalla casa di Cinecittà pare essersi rimessa subito al lavoro e pronta a ripartire con la sua grande passione: la musica.

"Vi ringrazio del vostro affetto, so che siete tanti", ha dichiarato Katia nel suo video ringraziando tutte le persone che l'hanno sostenuta e che ne hanno parlato bene in queste settimane in cui è stata una delle protagoniste del GF Vip 6.

L'appello di Katia Ricciarelli dopo l'eliminazione dal GF Vip 6

"Sono contenta. Dai vediamoci, almeno ci parliamo con il cellulare", ha aggiunto ancora Katia, entusiasta del sostegno che le arriva sui social.

In chiusura di questo suo primo video post eliminazione dal Grande Fratello Vip 6, la cantante lirica ha voluto lanciare anche un appello che non è passato inosservato. "Non mi dimenticate", ha chiosato Katia Ricciarelli ai fan che l'hanno seguita e supportata in questi lunghi cinque mesi.

Intanto, sino alla fine di questa sesta edizione del GF Vip, la cantante sarà ospite in studio delle puntate serali e continuerà così a essere in video nel prime time di Canale 5.