Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Uomini e donne in programma nelle prossime settimane di febbraio sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler del dating show raccontano che Armando Incarnato e Diego Tavani arriveranno quasi alle mani. Federica, invece, tornerà in studio per Matteo Ranieri.

Uomini e Donne, puntate febbraio: Armando e Diego vicini alle mani

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti le nuove puntate che saranno trasmesse a febbraio in prima visione su Canale 5 si soffermano su Armando, che si renderà protagonista di uno brutto episodio.

Scendendo nei particolari il cavaliere, noto per il suo carattere fumantino, arriverà quasi alle mani con Diego, l'ex di Ida Platano. Purtroppo il napoletano non è nuovo a gesti del genere, visto che solo pochi giorni fa aveva dato vita ad una rissa verbale con Biagio, con il quale erano volate parole grosse.

In particolare, Diego racconterà di essersi offerto di fare un video di saluti per un amico di Armando, tanto da scatenare il suo fastidio. Secondo quest'ultimo, Tavani si sarebbe dovuto rifiutare, visto che tra di loro non scorre buon sangue, dimostrandosi incoerente e non rispettoso verso il programma della De Filippi.

Una discussione che in poco tempo degenererà, tanto che Armando e Diego arriveranno quasi alle mani.

Fortunatamente, l'intervento di Luca Salatino e di una persona della staff si rivelerà fondamentale per placare gli animi inferociti dei due protagonisti del dating show. Una scena, che con molta probabilità non verrà mostrata al pubblico perché di cattivo esempio.

Matteo ritrova Federico in studio

Per quanto riguarda il trono classico di U&D, gli spoiler annunciano che Matteo Ranieri ritroverà Federica, tornata in studio per un chiarimento.

A tal proposito, il tronista e la corteggiatrice si lasceranno andare ad un ballo romantico nello studio di Cinecittà. Inoltre, l'ex fidanzato di Sophie Codegoni rivelerà di non aver intenzione di cercare Denise dopo la sua decisione di lasciare il programma.

Luca Salatino, invece, continuerà la sua conoscenza con Lilly, con la quale è uscita in esterna.

Inoltre, il nuovo tronista accoglierà altre ragazze presenti in studio per conoscerlo.

Sara chiude con Giovanni

Nel corso delle prossime puntate si tornerà a parlare di Gemma Galgani, tra le protagoniste più discussione di Uomini e Donne. La dama di Torino, infatti, preferirà troncare la conoscenza con il cavaliere arrivato per conoscerla in studio.

Per finire, la frequentazione tra Ida Platano e Alessandro procederà a gonfie vele, mentre Sara deciderà di chiudere con Giovanni, in quanto sospetta che a quest'ultimo continui a piacere Daniela.