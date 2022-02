Pronte le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della settimana dal 21 al 25 febbraio 2022. Tante le trame che si evolveranno, e altrettante che inizieranno a prendere piede proprio con i nuovi episodi. Agnese, partita per Roma e decisa a scoprire cosa stesse combinando Rocco, è venuta a sapere che ha perso la testa per un'altra donna e che, di conseguenza, il matrimonio con Maria è in bilico. Un altro matrimonio che non s'ha da fare è quello di Ezio e Veronica. Il signor Colombo ha preferito rimandare le nozze, non fidandosi della compagna ed è furioso con lei per aver solo pensato di addossarsi la colpa della lettera anonima scritta da Gemma.

La vera ragione della decisione di rinviare il matrimonio sembra essere però scaturita dalla vicinanza con Gloria, in particolar modo dopo averla aiutata a far partorire una donna. Un evento che porterà entrambi indietro nel tempo, quando ancora erano una coppia felice con la loro piccola Stefania. Attenzione anche a Fiorenza, che ha in mano le prove per mettere all'angolo Umberto. Se quella lettera finisse nelle mani sbagliate, per Adelaide e Guarnieri sarebbe la fine. Dante la userà per soffiare Il Paradiso a Conti e portare a termine la sua vendetta? Romagnoli non ha certo intenzione di lasciare incompiuta la sua vendetta e non si fermerà qui.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore settimana dal 21 al 25 febbraio: Agnese racconta il segreto di Rocco

Gemma ha confessato di essere la responsabile della lettera che ha sconvolto Gloria e così Veronica può fare pace con Ezio.

Al Circolo l'atmosfera è molto tesa, in quanto Fiorenza e Dante sono intenzionati a ricattare Umberto per soffiargli Il Paradiso.

Agnese torna da Milano con pessime notizie: Rocco ha un'altra fidanzata e non ha più intenzione di sposare Maria, ancora ignara di tutto.

Adelaide torna a Villa Guarnieri

Umberto è al settimo cielo quando vede Adelaide alla villa e capisce che la notte di passione con Flora è stato solo un errore.

Nel frattempo, Maria riceve un telegramma da Rocco che non fa presagire nulla di quanto sta realmente succedendo.

Irene, al corrente delle cose, la informerà sull'infedeltà del suo fidanzato?

Anche Stefania viene messa a conoscenza di cosa sta combinando Rocco e non sa come procedere.

Dante ricatta Umberto, anticipazioni Il Paradiso delle signore

Gloria viene a sapere da Ezio che Gemma ha scritto la lettera minatoria e ne rimane sconvolta. Che cosa farà ora la bella Moreau?

Adelaide riuscirà a passarla liscia in tribunale, grazie all'abile mossa di Marco e Flora in sua assenza. In arrivo, però, guai per Umberto, ricattato da Fiorenza e Dante che sono in possesso della sua lettera con la confessione sulla morte di Achille.

La situazione è molto grave e non si esclude un ritorno di Marta per salvare le sorti del Paradiso delle Signore. Non resta che attendere le prossime puntate per vedere se la bella Guarnieri correrà in soccorso di Vittorio e di Umberto.