Sabato 5 febbraio, è stata registrata la puntata di Amici che andrà in onda nel pomeriggio di domenica 6. Le prime anticipazioni che sono trapelate dagli studi Elios, fanno sapere che l'unica eliminata del giorno è stata Cosmary. A giudicare la gara di canto è stato Carlo Verdone, che ha assegnato un bel 10 sia ad Alex che a Sissi. Mattia è in via di guarigione quindi non ha potuto affrontare la sfida immediata richiesta dalla maestra Celentano.

Una sola esclusione dalla scuola di Amici

Sono successe molte cose nel corso della puntata di Amici che è stata registrata 24 ore prima rispetto alla messa in onda su Canale 5.

La prima anticipazione che ha spiazzato i fan, è l'eliminazione di un'allieva molto amata: Cosmary ha perso la sfida voluta da Veronica Peparini e, su decisione del giudice Garrison, ha dovuto lasciare definitivamente la scuola e rinunciare al sogno di partecipare al serale.

La ballerina faceva parte del team Celentano e oggi, dunque, dice addio sia alla maestra che al fidanzato Alex.

La docente di danza classica, però, durante le riprese del 5 febbraio ha cercato di fare chiarezza sul futuro di Mattia nel programma. Il ragazzo ha quasi recuperato del tutto dall'infortunio (tant'è che ha ballato), ma non è ancora pronto ad affrontare la sfida immediata che l'insegnante aveva in serbo per lui.

Il danzatore che si sarebbe dovuto confrontare con il titolare Zenzola, Leonardo, ha ottenuto ugualmente un banco ed è entrato a far parte della squadra della maestra nella categoria latinoamericano.

Le classifiche degli ospiti di Amici

La puntata di Amici che andrà in onda domenica 6 febbraio, proporrà ai telespettatori ben due gare interne.

I cantanti si sono esibiti davanti a Carlo Verdone con delle cover che hanno preparato durante la settimana: l'attore ha assegnato i voti più alti (10) ad Alex e Sissi, ma tutti i ragazzi hanno convinto il giudice.

I ballerini, invece, hanno eseguito delle coreografie davanti ad Anbeta Toromani: l'ex talento della scuola ha messo al primo posto Carola e all'ultimo Christian. Quest'ultimo non ha trattenuto le lacrime in seguito alle aspre critiche della maestra Celentano.

A non partecipare alla registrazione del 5 febbraio, è stato Luigi: il cantante non era in studio e per questo non ha potuto far ascoltare ai rappresentanti delle radio presenti il suo inedito "Partirò da zero".

Il confronto tra i due cantanti di Amici

All'inizio della registrazione di Amici di sabato 5 febbraio, il pubblico in studio ha assistito al secondo confronto tra due allievi della classe.

A qualche settimana di distanza dalla sfida proposta da Rudy Zerbi sul brano "Don't" di Ed Sheeran, Alex e Calma si sono misurati con un'altra cover stavolta decisa da Lorella Cuccarini. La professoressa ha chiesto ed ottenuto che i ragazzi preparassero un brano che è più nelle corde del suo allievo (esattamente come è accaduto l'ultima volta, quando è stato scelto un pezzo che figura tra i cavalli di battaglia del rapper).

L'ospite Vanessa Incontrada ha ascoltato le versioni di Alex e Calma di una canzone di Bon Jovi ed ha assegnato la vittoria al musicista milanese.

Tornando al banco dopo essere stato battuto, l'alunno del team Zerbi si è rivolto al "rivale" con un cenno d'intesa e dicendo "1 a 1".

Il faccia a faccia tra i due protagonisti del talent-show Mediaset, dunque, al momento è in pareggio e non è da escludere che la prossima settimana ci sia la prova decisiva, quella che stabilirà chi è il migliore nel proprio genere.

Alex, intanto, deve fare i conti con l'eliminazione della giovane alla quale si è legato sentimentalmente nell'ultimo periodo: Cosmary ha perso la sfida ed è tornata a casa.