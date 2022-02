Si è da poco conclusa la registrazione della puntata di Amici che andrà in onda domenica 6 febbraio. Dopo circa due settimane di pausa, pare a causa del Covid che avrebbe colpito ballerini professionisti e non solo, Maria De Filippi è tornata alla guida di uno speciale col pubblico in studio. I cantanti si sono misurati con una gara di cover giudicata da Carlo Verdone, ma è stato anche svelato il risultato del televoto sugli inediti. Mattia ancora al centro delle critiche della maestra Celentano, mentre per Crytical si sono scontrati i prof Zerbi e Pettinelli.

Aggiornamenti dagli studi di Amici

La ventunesima edizione di Amici, è ufficialmente ripartita. Dopo uno stop di quasi due settimane (il 30 gennaio è stato trasmesso uno speciale sul percorso di alcuni ragazzi pare a causa della positività al Covid di qualche membro del cast), il 5 febbraio è stata registrata una nuova puntata, quella che andrà in onda su Canale 5 il 6 febbraio.

Le prime anticipazioni che trapelano dagli studi Elios, riguardano gli allievi. Dopo giorni in cui si sono susseguite indiscrezioni contrastanti sul loro stato di salute (si è vociferato che qualcuno avesse il Coronavirus, da qui la decisione di annullare le riprese della scorsa settimana e la casetta quasi desolata negli ultimi daytime), i protagonisti del talent-show sono tornati trai banchi per proseguire la loro corsa verso il serale.

Cantanti e ballerini si sono esibiti davanti alla commissione per riconfermare la maglia dorata che al momento vale come lasciapassare per la prossima fase del programma, quella che inizierà attorno alla metà di marzo.

Tensione tra gli insegnanti di Amici

Nel corso della registrazione di Amici di sabato 5 febbraio non sono mancati i momenti di tensione.

La maestra Celentano continua a chiedere la sostituzione di Mattia, infortunato da oltre un mese, ma Raimondo Todaro si oppone e attende che sia un medico a stabilire che il suo allievo non potrà ballare ancora per molto. Oggi il giovane si è esibito per la prima volta dopo tanto tempo, per la gioia dei fan e del suo docente di riferimento.

La prof Alessandra, intanto, ha selezionato alcuni danzatori di latinoamericano che, a suo parere, potrebbero prendere il posto del titolare ed entrare a far parte della sua squadra. A proposito di questo team, in settimana si è aggiunto Michele, un ballerino classico che ha già conquistato la docente e i telespettatori per bravura ed educazione, mentre Cosmary è stata eliminata per il dispiacere del fidanzato Alex.

Anche Crytical è stato l'"oggetto del contendere" tra due insegnanti: Rudy ha assegnato al ragazzo un compito piuttosto difficile (preparare il brano "Pianeti" di Ultimo) ma Anna Pettinelli ha cercato di opporsi in difesa del suo alunno.

Gli ospiti del prossimo appuntamento con Amici

A giudicare la gara di canto della diciottesima puntata di Amici, è stato Carlo Verdone. L'attore ha ascoltato e poi votato le cover che i ragazzi hanno portato in scena il 5 febbraio, dopo è stata mostrata una classifica.

Maria De Filippi ha reso pubblico anche il risultato del televoto che è stato aperto in settimana sugli inediti degli allievi della scuola: quello preferito dai telespettatori, è "Accade" di Alex.

Tra gli altri ospiti dello speciale che sarà trasmesso su Canale 5 domenica 6 febbraio, ci sono Vanessa Incontrada in promozione di una nuova fiction Mediaset, Garrison e Anbeta per giudicare le sfide di ballo della giornata.

Anche nel corso della registrazione odierna, i rappresentanti delle più importanti radio italiane si sono espressi sulle canzone scritte e interpretate dai talenti della ventunesima edizione: Federica Gentile ha parlato per RTL 102.5 e Radio Zeta.

Altra interessante informazione, Dario e Luigi non erano in studio e non hanno partecipato neppure alle prove generali: si vociferano possibili problemi di salute, ma ancora non è arrivata una conferma da parte degli addetti ai lavori.