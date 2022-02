Secondo le anticipazioni del talent show di Amici di Maria De Filippi, nella 19^ puntata della ventunesima edizione del programma televisivo in onda domenica 13 febbraio alle ore 14 su Canale 5, ci saranno tante novità e colpi di scena.

In particolare, al centro dell'attenzione all'interno della scuola artistica di Maria De Filippi ci saranno le nuove sfide che gli allievi dovranno affrontare. Inoltre, in questo appuntamento saranno ospiti due ex alunni di Amici 20: Sangiovanni e Aka7even, che l'anno scorso si sono classificati rispettivamente sul secondo e sul terzo gradino del podio (a trionfare nella scorsa edizione è stata la ballerina Giulia, ora professionista del corpo di ballo del programma tv).

Emma Marrone giudicherà le esibizioni degli allievi e stilerà la classifica settimanale

Nella 19^ puntata di Amici 21, dopo l'eliminazione del ballerino di latino americano Mattia, a causa di un infortunio, continueranno le sfide tra i ragazzi della scuola per ottenere la maglia del tanto ambito serale del programma, che andrà in onda in prima serata su Canale 5 da metà marzo.

Inoltre, nel prossimo appuntamento di domenica 13 febbraio, ampio spazio sarà dedicato come sempre alla gara delle cover per i canti che sono ancora all'interno della scuola. Questa volta toccherà a Emma Marrone (vincitrice dell'edizione 2010 del programma) giudicare le esibizioni degli allievi e stilare la classifica finale della settimana.

L'artista pugliese torna ad Amici dopo il grande successo ottenuto al Festival di Sanremo 2022, con il suo brano "Ogni volta è così", classificatosi al 6° posto in classifica, ma che sta scalando le classifiche di vendita.

Ospiti della 19^ puntata di Amici 21: Sangiovanni, Aka7even e Irama

Emma non sarà l'unica ex allieva del talent show di Mediaset a prendere parte alla puntata di domenica 13 febbraio di Amici.

Infatti, tra gli ospiti spiccano altri volti noti del programma, che hanno partecipato all'ultima edizione del Festival di Sanremo. Si tratta di Sangiovanni e Aka7even, entrambi alla prima partecipazione assoluta alla kermesse canora volta nella categoria Big.

Le sorprese non finiranno qui, in quanto nel programma tv condotto da Maria De Filippi prenderà parte anche Irama, vincitore di Amici 17, che si è recentemente piazzato quarto nella classifica generale del Sanremo 2022 condotto da Amadeus. Infine, in studio ci sarà anche la presenza del direttore d'orchestra Beppe Vessicchio.