È tempo di un nuovo amore nella scuola di Amici 21, talent condotto e ideato da Maria De Filippi. Protagonisti il cantante Alex Rina e la ballerina Cosmary Fasanelli. Dopo i momenti trascorsi insieme tra abbracci, coccole e sguardi complici, i due si sono scambiati il primo romantico bacio. Galeotte sono state le festività natalizie trascorse in casetta. Gli allievi infatti, a causa della pandemia da Covid-19k non si sono ricongiunti con i familiari durante le vacanze di Natale.

È scattato il bacio tra il cantante Alex Rina e la ballerina Cosmary Fasanelli

Tra Alex e Cosmary l'intesa era evidente sin dai primi giorni dell'arrivo della ballerina nella scuola. Nel corso dei daytime andati in onda prima della pausa natalizia, i due allievi sono apparsi complici e intimi. Tutto lasciava presagire che ci fossero le basi per la nascita di una nuova storia d'amore.

Nel corso della puntata del 9 gennaio del talent, la conduttrice Maria De Filippi ha mandato in onda un filmato con le clip che racchiudono i baci che si sono scambiati in casetta. Alex, dal carattere molto riservato, è apparso visibilmente in imbarazzo, accennando sorrisi e sguardi a Cosmary. Anche la ragazza non ha nascosto di essere felice, anche perché la maestra Alessandra Celentano le ha finalmente riconfermato la maglia.

Lite furiosa tra LDA ed Elena nella scuola di Amici di Maria De Filippi

L'ultima coppia nata nella scuola di Amici è quella formata da Alex e Cosmary, però anche tra LDA ed Elena sembrava potesse nascere qualcosa. I due si sono scambiati alcuni messaggi prima dell'ingresso nella scuola, è stato poi Luca a interrompere la conoscenza; il cantante le ha anche scritto un inedito.

In casetta sembrava potesse esserci un riavvicinamento e le immagini in onda nei vari daytime li mostravano sempre più vicini, poi le cose sono andate male e i due si sono allontanati. Nei giorni scorsi, Luca ed Elena hanno avuto un'accesa discussione per via delle faccende domestiche e da allora hanno deciso di continuare ognuno per la propria strada.

Elena pare l'abbia rimproverato per non aiutarla nelle pulizie della casetta e lui sarebbe andato su tutte le furie dichiarando: "Sto impazzendo, non mi parlate". Gli allievi non si sono risparmiati accuse e critiche reciproche. I due faranno pace? Per scoprirlo non resta che seguire i nuovi daytime in onda sempre su Canale 5 dopo l'appuntamento con Uomini e Donne.