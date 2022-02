La soap opera Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

Le anticipazioni della fiction daily per gli episodi da lunedì 14 a venerdì 18 febbraio raccontano che Dante organizzerà una sorpresa per Beatrice, mentre Umberto proverà a convincere Flora a carpire le strategie di Romagnoli. Veronica ed Ezio, inoltre, annulleranno la data delle nozze, nel frattempo Armando dirà ad Agnese che Rocco ha perso la testa per un'altra donna. Flora e il commendatore Umberto, infine, trascorreranno una notte di passione, mentre Ezio e Gloria si avvicineranno sempre più.

Ezio se ne andrà di casa

Le trame della soap opera italiana dal 14 al 18 febbraio anticipano che Ezio non ha gradito la volontà di Veronica di addossarsi le colpe della missiva minatoria ricevuta da Gloria e deciderà di andarsene di casa.

Zanatta senior, quindi, deciderà di affrontare nuovamente la capo commessa. Si diffonderanno, inoltre, delle strane voci circa l'assenza della contessa Adelaide, nel frattempo Dante e Fiorenza studieranno un metodo per colpire il commendatore Umberto.

Romagnoli, in onore della festa di San Valentino, organizzerà una sorpresa per Beatrice, mentre le Veneri preferiranno fare un giro in bicicletta durante le ore serali.

Ezio, invece, tornerà sotto il tetto domestico ma annuncerà alla famiglia di voler rinviare le nozze programmate con Veronica.

Gemma, al contempo, continuerà a sentirsi in colpa per aver minacciato Moreau e vorrebbe rivelare al patrigno di essere lei la responsabile, ma la signora Zanatta interverrà prontamente e fermerà la confessione della figlia.

Umberto, intanto, tenterà di far leva su Flora per andare a pranzo con Dante, così da carpire le strategie architettate da quest'ultimo.

Tale richiesta del commendatore, però, gli si ritorcerà contro.

Sandro, successivamente, stringerà un accordo con Orlando per scrivere la canzone del musicarello, nel frattempo Veronica avvallerà la scelta di Ezio di annullare il matrimonio.

Fiorenza ruberà la lettera scritta da Umberto per Flora

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore 6 per le puntate dal 14 al 18 febbraio svelano che Sandro non sarà entusiasta dell'artista che interpreterà il suo pezzo, mentre Armando dirà ad Agnese che Rocco si è invaghito di un'altra donna.

Ezio e Gloria, intanto, assisteranno una donna che sta per partorire al grande magazzino e tale evento insolito li renderà ancora più complici e vicini.

Flora e Umberto, invece, trascorreranno una notte di passione, nel frattempo il commendatore, già dal mattino seguente alla parentesi focosa con la stilista, si darà da fare per mettersi alla ricerca della cognata.

Dante e Flora, successivamente, si incontreranno per puro caso al Circolo e Gentile Ravasi si lascerà sfuggire di essere in possesso di una lettera scritta da Umberto per lei, dove il commendatore conferma il coinvolgimento della contessa nella morte di Achille.

Gemma, dopo aver scoperto che Ezio e Veronica hanno rimandato la data del grande giorno, si sentirà ancora più in colpa e sarà maggiormente intenzionata a dire la verità a Colombo senior sulla lettera minatoria.

Stefania, al contempo, noterà che la sorellastra gli sta nascondendo qualcosa, sebbene sia ignara di cosa si tratti.

Salvatore, poco più tardi, mostrerà la loro futura abitazione alla fidanzata Anna e chiederà a quest'ultima di sposarlo.

Fiorenza, intanto, si intrufolerà a Villa Guarnieri e ruberà la lettera che attesta il coinvolgimento di Adelaide nella dipartita di Achille, così Dante avrà in mano un ottimo modo per ricattare il commendatore.

Vittorio, in ultimo, si inventerà una scusa per far passare Tina in atelier in serata, così da aiutare Sandro a fare una sorpresa alla cantante.