Manca poco al serale di Amici di Maria De Filippi e si rilevano delle novità dal daytime del talent, andato in onda il 10 febbraio 2022. Anna Pettinelli ha sospeso la maglia ad Albe, una notizia che lo ha gettato nello sconforto. Tanto, che lui è finito in lacrime ad un nuovo confronto con l'insegnante, dichiarandosi in preda ad una crisi d'identità. La maestra ha inoltre assegnato un banco nella scuola del talent a Gio Montana.

LDA ha rincuorato Albe, per poi esortarlo a tirare fuori il suo talento e la sua personalità. Crytical ha preso parte ad una lezione con l'ex Amici, Briga.

E anche Calma ha ricevuto l'opportunità di seguire una lezione di canto professionalizzante.

Amici, Albe in crisi

Sono giorni difficili per Albe, che non ha reagito bene al fatto di essere stato messo in discussione dalla sua stessa insegnante, Anna Pettinelli. Il cantante ha avuto un duro sfogo con la compagna Serena, abbandonandosi alle lacrime in casetta: "Sto impazzendo, vado avanti e indietro e non riesco a concepire questa mia crisi. Non riesco a stare tranquillo, non riesco a mangiare al pensiero di essere eliminato". Una volta convocato in sala-prove dalla maestra Pettinelli, è finito di nuovo in lacrime, dicendosi affranto al pensiero di uscire dal talent per il fatto di non aver mostrato la sua identità artistica.

"Adesso sono perso, non ti sto pregando di tenere la mia maglia. Non sono l'ultimo tra i cantanti. Mi sono conosciuto qui, io sono la persona dei casting -ha esordito, per poi proseguire provato-. Ho capito che faccio fatica a far capire agli altri chi sono. Io sento di avere tutto e non voglio giocarmi il posto perché non faccio vedere chi sono".

E ha aggiunto: "Mi ritengo sensibile, anche se qui è uscito il peggio di me. Credo in quello che faccio, ma non ho autostima, ho le paranoie. Forse mi manca la voglia di scavalcare gli ostacoli. Dentro di me è sempre 'non ce la puoi fare'".

La voce RDS gli ha prontamente replicato: "Capisci che questa è un'occasione unica per crescere e mostrare chi sei?

E' la prima volta che vedo Albe, ma è tanto tardi. Io devo capire se farti tornare a casa o no. In questo momento sei sull'orlo del precipizio.".

LDA rincuora Albe

Una volta rientrato in casetta dai compagni di studio, Albe si è detto in crisi in confidenza con LDA, senza nascondere il rischio di una sua possibile eliminazione dal talent. "Io invidio solo una cosa di te, che sei riuscito a far capire chi sei", ha quindi aggiunto, parlando al rivale. LDA gli ha risollevato il morale, con parole di stima e un abbraccio: "Tu sai chi sei, ma non devi avere paura di mostrarti. Dai vecchio!".

La new-entry tra i cantanti

Anna Pettinelli ha assegnato un banco nella scuola del talent a Gio Montana, che già vanta un disco d'oro certificato FIMI per le vendite raggiunte con la sua musica indipendente.

"Sono nato a Milano, faccio il cameriere. La mia famiglia è orgogliosa del mio sogno. Mio padre è un muratore e mia madre fa la casalinga. Vivo con i miei -si è così presentato al pubblico, una volta convocato da Pettinelli in sala-prove-. Sono riuscito a raggiungere il disco d'oro con Mezzanotte. Giocavo a calcio cantando, sapevo di voler fare il cantante e mi sono innamorato del rap. Sto tremando, vorrei abbracciarti per l'opportunità che mi dai, ti stritolerei, Anna".

Briga ha fatto ritorno al talent a cui prendeva parte nel 2015, per una lezione speciale concessa a Crytical. Il rapper di Amici 2015 ha assegnato un compito all'allievo, di scrivere una canzone su un tema che gli stia a cuore.

"Vorrei scrivere della mia paura di non riuscire a organizzarmi nella vita e parlerei a me. Io sono stato quello che volevano vedere gli altri -ha riferito in lacrime Crytical, parlando all'ex Amici-. Mi sono chiuso per due anni in palestra per costruirmi il fisico e mi sono sentito uno stupido, peggio di prima."

Calma, allievo di Rudy Zerbi, ha ricevuto in premio Marlù una lezione di vocal tract professionalizzante.