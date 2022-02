Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla rete ammiraglia Rai e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler della soap opera creata da Giannandrea Pecorelli per l'episodio di giovedì 17 febbraio, anticipano che Sandro (Luca Capuano) s'ispirerà a Tina (Neva Leone) per la canzone per il musicarello. Il commendatore Umberto (Roberto Farnesi), intanto, si metterà alla ricerca della contessa Adelaide (Vanessa Gravina), nel frattempo Flora (Lucrezia Massari) si lascerà scappare un'indiscrezione di fronte a Dante (Luca Bastianello).

Gloria (Lara Komar) ed Ezio (Massimo Poggio), in ultimo, si riavvicineranno sempre di più.

Tina sarà la fonte d'ispirazione di Sandro

Gli spoiler della fiction daily italiana per la puntata di giovedì 17 febbraio rivelano che Sandro sarà alle prese con la scrittura della canzone per il musicarello e il discografico userà la sua amata Tina come fonte d'ispirazione.

Flora, successivamente, aprirà gli occhi dopo la notte di passione trascorsa col commendatore Umberto, ma l'uomo non sarà al suo fianco.

Umberto tenterà di ritrovare Adelaide

Le anticipazioni della soap opera nostrana del 17 febbraio raccontano che Guarnieri non sarà accanto alla stilista del Paradiso perché sarà più che mai intenzionato a ritrovare la contessa Adelaide, quindi si metterà tempestivamente alla ricerca della cognata.

Su Sant'Erasmo, però, si avranno per ora soltanto notizie vaghe.

Flora si lascerà scappare un'indiscrezione dinanzi a Dante

Le trame della fiction daily italiana per la puntata di giovedì 17 febbraio riportano che Dante e Flora avranno un incontro casuale al Circolo, durante il quale Gentile Ravasi si lascerà un'indiscrezione che potrebbe risultare alquanto pericolosa.

L'indiscrezione che la stilista si lascerà sfuggire di fronte a Romagnoli riguarderà la missiva che il commendatore Umberto le ha scritto, all'interno della quale Guarnieri conferma il coinvolgimento della contessa Adelaide nella morte di Achille Ravasi.

Dante potrebbe ricattare il commendatore Umberto se mettesse le mani sulla lettera citata da Flora

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per l'episodio n° 109 della sesta stagione svelano che Dante sarà più che mai intenzionato a mettere le mani sulla lettera citata da Flora. Se nella missiva c'è scritto ciò che asserisce la stilista del Paradiso, difatti, Romagnoli avrebbe margine per ricattare il commendatore Umberto, potendo far leva su una persona alla quale tiene molto, Adelaide.

Complice la nascita del bambino nel grande magazzino milanese per il quale hanno dato il loro sostegno, Ezio e Gloria saranno sempre più vicini.