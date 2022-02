Mancano poche ore alla messa in onda su Canale 5 della ventesima puntata di Amici. Lo speciale in questione è stato registrato il 19 febbraio, quindi in rete sono già disponibili le anticipazioni dettagliate di ciò che è successo in studio tra i vari protagonisti del cast. L'unica allieva ad aver ottenuto il pass per il serale è Carola: LDA e Luigi sono stati ad un passo dal conquistare la maglia d'oro, ma Zerbi ha detto no. Todaro era in collegamento da casa e i talenti della sua squadra hanno fatto discutere: Nunzio ha litigato con Alessandra Celentano e Christian non si è esibito per un piccolo infortunio.

Novità sulla prossima puntata di Amici 21

Dovrebbe mancare meno di un mese all'inizio del serale di Amici, per questo i professori sono sempre più esigenti con i ragazzi che seguono e supportano da tempo all'interno della scuola.

Gli spoiler della puntata che è stata registrata ieri pomeriggio, fanno sapere che solamente un talento della classe si è aggiunto ai già promossi Alex, Sissi, Dario e Michele. La maestra Celentano si è detta talmente contenta del rendimento di Carola che ha voluto consegnarle la maglia d'oro che le garantisce di partecipare ad almeno uno degli appuntamenti in prima serata con il talent-show.

Prima di questo momento di gioia, c'è stata tensione tra la prof Alessandra e Garrison: il giudice ha dato un voto basso alla sua alunna (poco più di 6) e questo l'ha un po' penalizzata nella classifica generale delle quattro gare che sono state fatte in studio.

Il team di Raimondo ad Amici tra liti e defezioni

Alle quattro gare di ballo che sono state giudicate da altrettanti esperti di diversi stili di danza, non ha partecipato Christian: il ragazzo ha un mal di schiena che lo ha fermato nei giorni scorsi e che gli ha impedito di esibirsi nel corso dello speciale che sarà trasmesso in tv il 20 febbraio.

Questo piccolo infortunio, però, non comprometterà la corsa verso il serale del giovane talento del team Todaro.

A proposito di Raimondo, non era presente in studio per motivi che non sono stati detti: l'insegnante di latinoamericano ha commentato la puntata in collegamento da casa sua.

La new entry Nunzio, inoltre, ha bisticciato con la maestra Celentano dopo essersi sentito dire che non piace né come ballerino né come persona: dopo che il ragazzo ha risposto a tono alla docente, è intervenuta Anna Pettinelli per consigliargli di portare più rispetto ad una persona adulta che ricopre un ruolo importante nella scuola.

Gli ospiti di Amici e le nuove gare

Per quanto riguarda la categoria canto, nessun allievo è passato al serale di Amici. I ragazzi hanno affrontato diverse prove (una gara cover giudicata da Elodie Di Patrizi e una di tecnica vocale davanti al maestro Adriano Pennino) e in testa alla classifica generale c'erano Luigi ed LDA.

L'ultima parola per completare il passaggio alla prossima fase del talent, spettava a Rudy Zerbi (prof di riferimento di entrambi i candidati alla maglia d'oro) che, un po' a sorpresa, ha detto no. L'insegnante ha spiegato che darà il pass per la prima serata solamente a chi lo lascerà senza parole dopo un'esibizione, tutti gli altri dovranno aspettare l'ultima puntata domenicale per scoprire se saranno promossi oppure esclusi definitivamente dal cast.

Il cantante Stangis, però, si è potuto consolare con una sorpresa che gli ha fatto Maria De Filippi. Dopo aver raggiunto il centro dello studio, il giovane ha scoperto che stava per suonare la chitarra assieme al suo idolo Alex Britti, ospite del giorno assieme all'ex allieva che ha giudicato la gara delle cover (primi LDA e Aisha, ultimi Albe e Calma che però sono stati salvati dai loro professori).