Mattia Zenzola ha lasciato la scuola di Amici21. L’allievo di Raimondo Todaro, a causa dell’infortunio rimediato alla caviglia dovrà restare fermo per circa due o tre mesi, pertanto dovrà rinunciare al Serale, al via da marzo. Intanto il suo maestro gli ha promesso di dargli un banco nella prossima edizione.

L’accaduto

Poco prima di Natale, Mattia aveva subito un infortunio alla caviglia. Il giovane pensava di recuperare per ottenere una maglia per il Serale, ma non è riuscito nell’impresa. Nel daytime di venerdì 11 febbraio, i telespettatori hanno assistito all’uscita di scena del ballerino.

Mattia è arrivato in sala prove, ma dopo avere provato a effettuare una coreografia ha avvertito dolore alla caviglia. A quel punto la produzione ha chiesto all’allievo di effettuare ulteriori esami per capire l’entità dell’infortunio.

La comunicazione dell’insegnante

Una volta ricevuto il referto degli esami a cui si è sottoposto Mattia Zenzola, Raimondo Todaro ha convocato il suo allievo. Sorpreso per la convocazione, il ragazzo ha chiesto se si fosse trattata di una brutta notizia. A quel punto il suo insegnante ha spiegato che i medici hanno consigliato uno stop di due o tre mesi. In preda allo sconforto, Mattia è scoppiato in lacrime e ha affermato: “È bruttissimo”. Il giovane ha pensato subito al Serale di Amici di Maria: a causa dell’infortunio infatti, il ragazzo dovrà rinunciare al suo banco.

Todaro prima ha rassicurato il suo allievo, poi gli ha fatto una prossima: “Il prossimo anno avrai un banco”. L’insegnante di latino-americano ha invitato il ballerino a pensare alla salute, spiegando che il prossimo anno avrà una seconda chance da giocarsi al meglio.

Insomma, Mattia ha dovuto lasciare la scuola a un passo dal Serale.

Qualche anno fa, era capitata la stessa cosa ad Andres Müller: il giovane, però, si era poi presentato l’anno successivo alle selezioni e vinse in finale contro Riccardo Marcuzzo in arte Riki.

Christian in lacrime per uscita dell’amico

Dopo la comunicazione ricevuta dalla produzione e dal suo insegnante Raimondo Todaro, Mattia ha raggiunto i compagni in “Casetta”.

Una volta spiegata la situazione agli altri, Christian è scoppiato in lacrime e si è domandato se si trattasse uno scherzo.

Dopo avere ricevuto il sostegno di tutti gli altri allievi, Zenzola ha voluto ringraziare tutti per il supporto e l'appoggio avuto in questi mesi. L’infortunio di Mattia era apparso piuttosto serio fin dall’inizio, tuttavia la produzione del talent show aveva deciso di aspettare i tempi di recupero del ragazzo. Ora che è emerso che non sarebbe stato possibile recuperare in tempo per il Serale, Mattia è stato costretto ad abbandonare il programma.