Domenica 6 febbraio, su Canale 5, è andato in onda un nuovo appuntamento di Amici21. Durante le esibizioni di ballo degli allievi, ci sono state discussioni tra professori. Nel dettaglio, Raimondo Todaro e Alessandra Celentano hanno discusso in modo acceso per l'esibizione di Christian. Quest'ultimo nel non vedere riconosciuti i suoi sacrifici dall'insegnante di danza classica, è scoppiato in lacrime.

L'accaduto

Alessandra Celentano ha proposto due sfide agli allievi di danza per testare la loro versatilità. Dunque, la sfida prevedeva una serie di stili di danza.

A quel punto Christian - allievo di Todaro - in settimana ha chiesto di poter inserire anche un pezzo di break-dance visto che era il suo stile.

Durante la puntata di domenica di Amici di Maria, Celentano ha rifiutato la richiesta dell'allievo e ha inserito una coreografia con molti pezzi di danza classica. Al termine dell'esibizione, il giovane è stato duramente criticato dalla maestra Alessandra. Il giovane è scoppiato in lacrime. In un secondo momento ha dato adito ad un vero e proprio sfogo contro l'insegnante. Come spiegato da Christian, in questi mesi ha fatto molti progressi all'interno della scuola di Maria De Filippi e non crede che il giudizio della maestra Celentano sia veritiero.

Il ballerino si è detto sicuro che la maestra di danza classica abbia dato un parere negativo solamente per una presa di posizione.

Peparini sbotta con Anbeta

La sfida proposta dalla maestra Celentano ha tirato in ballo anche Carola e Alice. Una volta conclusa la performance dei tre ballerini, Veronica Peparini ha avuto qualcosa da ridire ad Anbeta.

Quest'ultima ha ricoperto il ruolo di giudice della gara. Secondo la ballerina di danza classica l'allieva di Peparini non avrebbe affrontato al meglio la prova. A difendere Alice, però, ci ha pensato proprio la sua maestra.

Dopo un breve battibecco, le due insegnanti hanno compreso che si è trattato di un'incomprensione.

Celentano perde la pazienza con Todaro

Nelle scorse settimane, la maestra Celentano ha avviato dei casting nella scuola per ballerini di latino-americano. L'insegnante ritiene che Mattia non sia un valido allievo. Ovviamente, Raimondo Todaro non si è detto d'accordo.

Dopo avere trovato alcuni ballerini da testare, la maestra di danza classica ha chiesto una sfida immediata per l'allievo di Todaro. Quest'ultimo, però, si è rifiutato in quanto Mattia è ancora alle prese con un infortunio. Di conseguenza, è nato un battibecco tra i due insegnanti. La storica insegnante ha insinuato che il collega non capisse nulla di danza: "Cafone". Di fronte alle dichiarazioni di Celentano, Raimondo ha minacciato di lasciare il programma.