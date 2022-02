Durante l'episodio di Un posto al sole, andato in onda venerdì 11 febbraio, è stato rivelato che Angela non rientrerà a Napoli, per passare il fine settimana con Franco e Bianca, Tale notizia improvvisa, apparentemente banale, è destinata ad avere un fortissimo impatto sulle trame future ed, in particolare, porterà, Boschi e Katia ad empatizzare. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 14 al 18 febbraio, rivelano infatti che i due, in crisi con i loro rispettivi compagni, finiranno per avvicinarsi "pericolosamente".

Un posto al sole, puntate febbraio: Angela resta in Sicilia

Angela (Claudia Ruffo) era partita il 5 gennaio, alla volta della Sicilia, per portare avanti un importante progetto legato alla fondazione per cui lavora. Non è stato mai chiarito quanto tempo la donna dovesse star via ma, nelle ultime puntate, era stato svelato la donna che sarebbe tornata per trascorrere alcuni giorni con suo marito e la piccola Bianca (Sofia Piccirillo). In particolare quest'ultima era sembrata eccitatissima all'idea di poter riabbracciare sua madre ma, a quanto pare, le cose andranno in modo diverso. Nella puntata andata in onda venerdì 11 febbraio, è arrivata infatti una doccia gelata per Franco (Peppe Zarbo). La moglie gli ha infatti rivelato che non rientrerà per visionare alcuni dettagli del progetto.

Ma cosa succederà adesso?

Upas, anticipazioni febbraio: Franco e Katia sempre più vicini

Il ritorno di Claudia Ruffo è confermatissimo, non esiste quindi nessun rischio di addio per questo personaggio, il punto però è un altro. La notizia improvvisa di Angela destabilizzerà profondamente Franco ed innescherà una forte crisi tra lui e sua moglie.

La sensazione è che si stia sviluppando una narrazione che crei molta attesa attorno all'ingresso della donna, un po' come era successo l'anno scorso per Marina. C'è da chiedersi, a questo punto, cosa troverà la donna al suo rientro. Molti fan ritengono che Katia (Stefania De Francesco) possa prendere il posto della donna alla Terrazza.

La lunga permanenza della mamma di Nunzio a Napoli, unita ad alcuni sguardi complici tra lei e Franco sembrerebbe avvalorare questa tesi, ma andrà davvero così?

Un posto al sole trame 14-18 febbraio arriva Giovanni

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, verrà presentato agli spettatori Giovanni (Alessandro Gruttadauria) il compagno di Katia. L'uomo sta attraversando una forte crisi con sua moglie, ma non sembra intenzionato a lasciarla andare. Non ci sono abbastanza elementi per comprendere se questo personaggio possa avere cattive intenzioni o se sia solo un uomo innamorato, sta di fatto però che sua moglie e Franco si avvicineranno sempre di più. Complici le loro rispettive crisi sentimentali, i due entreranno sempre più in sintonia anche se non risulta chiaro fin dove si spingeranno.