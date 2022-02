Lunedì 7 febbraio il conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini, ha sganciato una bomba di Gossip: Alex Belli è pronto a rientrare nella casa per decidere il da farsi sul triangolo amoroso che lo vede protagonista insieme a Delia Duran e Soleil Sorge. Nonostante la squalifica avvenuta a dicembre, l'ex volto di CentoVetrine varcherà la porta rossa e, a tal proposito, Gabriele Parpiglia ha rivelato a Casa Chi che la sua permanenza sarà di quattro puntate, ovvero due settimane. Aldo Montano, presente alla notizia del giornalista, ha commentato il rientro di Belli affermando di non esserne contento.

Inoltre, l'ex vippone si è detto convinto che l'entrata dell'attore al GFVip faccia parte, ancora una volta, di un copione scritto.

Alex Belli in quarantena per incontrare Delia e Soleil

Questa sesta edizione del GFVip è ormai nota per i suoi numerosi colpi di scena e la prossima puntata, attesa per lunedì 14 febbraio, non fa eccezione. In occasione di San Valentino Alex Belli potrà rientrare in casa con l'obiettivo, a detta di Alfonso Signorini, di risolvere il triangolo amoroso tra lui, Delia e Soleil. La notizia è stata data proprio nel prime time di lunedì 7 febbraio e l'attore non si è di certo tirato indietro. Lunedì stesso, infatti, ha iniziato la sua quarantena a Roma in attesa di vedere le due donne.

Gabriele Parpiglia e la conferma a Casa Chi

Nella puntata di lunedì 7 febbraio già lo stesso conduttore aveva fatto sapere che Belli sarebbe rimasto circa 2 settimane, ma che niente era certo. A confermare la durata della permanenza dell'attore c'è stato Gabriele Parpiglia che, nella puntata dell'8 febbraio di Casa Chi, ha rivelato tutto quello che c'è da sapere su questo ingresso: "Vi dico io che durerà per quattro puntate.

Diciamo che al momento sono ufficiali quattro puntate e quindi due settimane". Le dichiarazioni del giornalista, quindi, lasciano intendere che Alex potrebbe rimanere anche più a lungo.

Aldo Montano commenta il ritorno di Belli al GFVip

Ospite a Casa Chi, Aldo Montano non ha potuto non commentare questa notizia. L'ex concorrente ha fin da subito dichiarato di non essere rimasto contento del rientro di Belli nella casa: "Speravo non succedesse qualcosa di questo tipo e invece è stato fatto".

Montano ha parlato, inoltre, dell'intervista che l'attore ha rilasciato a Verissimo: "Mi sembra una roba tutta scritta... A Verissimo ha detto che spariva, perché sparisce da qui e va nella casa del GFVip". L'ex vippone, dunque, continua a non credere al triangolo amoroso ed è certo che tutto questo sia frutto di un copione scritto prima dell'inizio del Reality Show.