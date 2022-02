Come tutti i pomeriggi fino alla sospensione estiva, dal lunedì al venerdì alle ore 15:55, va in onda su Rai 1 ‘Il Paradiso delle Signore’, serie televisiva seguita da numerosi telespettatori.

Le trame delle puntate che verranno trasmesse dal 28 febbraio al 4 marzo saranno ricche di avvenimenti avvincenti. Infatti, secondo le anticipazioni di cui siamo in possesso, Tina e Sandro Recalcati, dopo essersi riappacificati, decideranno di fare rientro a Londra; Gloria Moreau, invece, sarà sempre più intenzionata a confessare tutta la verità a Stefania.

Infine, la figlia di Anna Imbriani, la piccola Irene, sarà restia ad andare a vivere a Milano.

Vittorio Conti geloso di sua cognata Beatrice

Finalmente Tina Amato e Sandro Recalcati si sono riconciliati e sembrano essere sempre più affiatati e innamorati. Vittorio è contento per la loro ritrovata complicità. Al contrario, non gradisce affatto l’avvicinamento di Dante Romagnoli a sua cognata Beatrice poiché non crede nella sincerità e nelle buone intenzioni di quest’ultimo.

Vittorio ignora quali siano le reali mire di Dante, infatti non sa che il suo obiettivo è proprio quello di vendicarsi di lui, portandogli via Il Paradiso delle Signore. Nel frattempo, la partenza di Tina e suo marito Sandro si avvicina: i due hanno deciso di fare ritorno a Londra.

Vittorio decide così di salutare i suoi cari amici organizzando una festa a sorpresa in loro onore al Paradiso delle Signore.

Il Paradiso delle Signore, Gloria vuole essere sincera con sua figlia Stefania

Ezio Colombo ha finalmente confessato a Gloria che ad aver scritto la lettera minatoria nei suoi confronti non è stata Veronica Zanatta, bensì sua figlia, Gemma.

La ragazza aveva ascoltato per caso una conversazione tra sua madre e la capocommessa e, spaventata dal fatto che la sua nuova famiglia potesse andare in pezzi, aveva agito impulsivamente con il solo scopo di spaventare e allontanare la signorina Gloria Moreau.

Gloria si dimostra comprensiva nei confronti della ragazza, tuttavia è preoccupata che Gemma possa rivelare tutta la verità a Stefania.

È terrorizzata all’idea che sua figlia possa scoprire nel modo peggiore possibile che sua madre in realtà è ancora in vita e lei la incontra ogni mattina quando si reca a lavorare al Paradiso delle Signore.

Per questo motivo sembra determinata a confessare tutto a Stefania; Ezio però non è dello stesso avviso, ha paura di come potrebbe reagire sua figlia e vuole proteggerla da un dolore che forse sarebbe troppo grande per lei.

Il Paradiso, puntate fino al 4/3: Salvatore asseconda la piccola Irene

La relazione sentimentale tra Salvatore Amato e Anna Imbriani sembra procedere a gonfie vele: la proposta per la compravendita della casa, in cui attualmente vivono Irene Cipriani e Maria Puglisi, è stata accolta dal signor Rossi e il ragazzo ha già fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata, la quale ha accettato senza riserve.

Entrambi sognano di trasferirsi lì assieme alla piccola Irene, la figlia di Anna; la bambina, però, sembra restia al trasferimento. Anna, in un primo momento, decide di non informare Salvo, sperando di riuscire a convincere la figlia, ma ottiene scarsi risultati. Per questo motivo, è costretta a confessare a Salvatore che sua figlia non vuole assolutamente andare a vivere a Milano. Quest’ultimo, si dimostra comprensivo e accomodante nei confronti della figlia di Anna: ritiene che sia giusto lasciare alla bambina un po’ di tempo per abituarsi agli eventuali cambiamenti, confidando nel fatto che la piccola Irene possa effettivamente rendersi conto da sola che trasferirsi a Milano sia in realtà una bella opportunità.