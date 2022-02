Arrivano le nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6 della settimana dal 7 all'11 marzo 2022. Maria è andata a Roma per parlare con Rocco, dopo aver scoperto che ha un'altra fidanzata. La sua rabbia è tanta e non solo per essere stata tradita: anche le persone a lei più vicine le hanno nascosto la verità, trattandola come una bambina ingenua, Agnese in primis. Ora, è il momento di affrontare la realtà e prendere in mano la situazione. Gloria è venuta a sapere che è stata Gemma a scrivere la lettera minatoria e ne è rimasta sconvolta. Nonostante Veronica sia stata 'scagionata', a casa Colombo non c'è un'aria così tranquilla.

Gemma è sempre più nervosa e vorrebbe dire a Stefania quanto sa, ma ha il timore di combinare un altro guaio. Del resto, anche Stefania ha intuito che c'è qualcosa che non quadra. Adelaide, tornata a Milano per la gioia di Umberto, ha fatto la sua deposizione al magistrato sul caso Ravasi e, grazie alla strada spianata da Flora, è riuscita a far scivolare via ogni sospetto. Il caso è chiuso, almeno per il momento. Sandro e Tina si sono riuniti grazie all'aiuto di Vittorio e sono pronti a riprendere la loro vita a Londra, più maturi e consapevoli del loro amore. Salvatore e Anna hanno deciso di sposarsi, ma c'è ancora un intoppo: la piccola Irene non vuole trasferirsi a Milano. Infine, a villa Guarnieri, c'è una triste e sconsolata Flora che, dopo aver passato una notte d'amore e d'illusione con Umberto, è costretta a farsi da parte.

La gelosia e la delusione la divorano. Attenzione anche a Ludovica, ignara che Flavia e Fiorenza si siano messe d'accordo per farla avvicinare sempre di più all'affascinante Torrebruna, con la speranza che lasci l'odiato Marcello.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6 settimana 7-11 marzo 2022

Agnese è molto preoccupata per Maria, che è a Roma da sola per chiarire le cose con Rocco.

Nel frattempo, Vittorio è costretto a dire che Il Paradiso delle Signore è stato diviso anche con Dante, una grande sconfitta per lui. La giovane Puglisi, rientrata a Milano, fa finta che tutto vada bene, ma le cose non stanno affatto così.

Stefania capisce che Ezio ha un'altra donna e che quella donna altri non è che Gloria.

La sua delusione è enorme, ma le occorre tempo per vedere se i suoi sospetti sono reali. Si confida con Marco, che le offre il suo supporto.

Veronica furiosa intima a Ezio di stare lontano da Gloria, se non vuole che la loro relazione finisca per sempre.

Stefania scopre che Gloria è sua mamma, anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Colpo di scena nelle nuove puntate Il Paradiso delle signore dal 7 all'11 marzo. Stefania trova una lettera di Gloria nella quale c'è la verità che tanto aspettava da tempo: è sua mamma. L'unica persona che riesce a consolarla è Marco.

Gloria prova ad avvicinarsi a Stefania, ma è troppo sconvolta. Decide così di prendere una drastica decisione: scappare da Milano per non affrontare la realtà.